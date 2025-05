Nanu? Justin Bieber ist mit Disney-Skandalstar unterwegs

Justin Bieber (31) wurde zusammen mit Ex-Disneystar Kyle Massey (33) und dessen Verlobter Hana Giraldo in Los Angeles gesichtet – und das sorgt bei Fans des Musikers für gehöriges Stirnrunzeln. Kyle, der einst mit Shows wie "Raven blickt durch" bekannt wurde, trägt seit Jahren einen dicken Rucksack an Vorwürfen mit sich herum: 2021 wurde er beschuldigt, einem zum Tatzeitpunkt 13-jährigen Mädchen pornografisches Material geschickt zu haben. Außerdem behaupteten mehrere Frauen, Kyle habe sie als Teenager über Social Media auf unangemessene Weise kontaktiert – belastende Aussagen, die seinen Ruf schwer ramponiert haben.

Die Fotos des Treffens, die TMZ vorliegen, zeigen das Trio in einem lockeren Moment beim Verlassen einer Bank – ganz unbefangen, als wäre nichts gewesen. Die Bilder wirken unverkrampft, doch sie werfen Fragen auf: Warum verbringt Justin Zeit mit jemandem, der mit solch schweren Vorwürfen kämpft? Zuletzt wurden von Kyle in einer Zivilklage 1,5 Millionen Dollar Schadensersatz gefordert. Die Klage wurde zwar fallengelassen, doch sie hinterließ deutliche Spuren in der öffentlichen Wahrnehmung des Schauspielers, sodass die Szene mit Justin für viele Fans beinahe provokant wirkt.

Trotz der zahlreichen Skandale um Kyle, darunter auch das mehrfache Versäumen von Gerichtsterminen, hält Justin unbeirrt an der Freundschaft fest. Eine Entscheidung, die ihm kaum Applaus einbringt – im Gegenteil: Viele werfen ihm vor, mit zweifelhaften Loyalitäten sein Image zu beschädigen. Gerade nach seinen umstrittenen Aussagen über Ehefrau Hailey Bieber (28) sehen viele den öffentlichen Schulterschluss mit Kyle als eine weitere Einladung zur Empörung. Was Justin als Zeichen persönlicher Treue versteht, lesen andere als bewusste Ignoranz gegenüber schwerwiegenden Vorwürfen. Der Spagat zwischen Privatem und öffentlicher Verantwortung als weltbekannter Sänger bleibt für den jungen Vater herausfordernd.

Getty Images Kyle Massey in der Laemmle Music Hall in Beverly Hills

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber, Februar 2025

