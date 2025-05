Daniela Katzenberger feiert Abnehmerfolg mit lustigem Post

Daniela Katzenberger (38) begeistert ihre Fans auf Instagram mit ihrem beeindruckenden Abnehmerfolg. Der Reality-TV-Star hat laut RTL seit Weihnachten 2022 stolze elf Kilogramm verloren und präsentiert sich nun mit einem neuen, sportlichen Look. In ihrem jüngsten Post vergleicht sie humorvoll ein Vorher-Nachher-Bild ihres Pos aus den Jahren 2021 und 2025 und schreibt dazu: "Lasst euch eins gesagt sein: Bequemer gesessen hab ich vorher…Is de Bobbes groß und rund, sitzt man sich nicht wund." Ihre 2,2 Millionen Follower feiern den Beitrag mit Kommentaren wie "Du Granate" oder "Sahst vorher auch toll aus".

Der erfolgreiche Gewichtsverlust kam nicht von ungefähr: Im Jahr 2024 überraschte Daniela ihre Fans mit ihrem Fitness-Erfolg und krönte diesen mit einem bemerkenswerten zweiten Platz bei einem Fitness-Wettbewerb. Seitdem zeigt sich die Blondine immer wieder stolz mit ihrer neuen Figur, sei es am Strand beim Tanzen oder in humorvollen Vorher-Nachher-Posts. Dabei scheut sie sich auch nicht, ihren Bauch nach dem Abnehmen zu thematisieren und beweist, dass sie trotz ihrer Transformation authentisch und bodenständig bleibt. Mit Hashtags wie "fauler Sack wird fit" nimmt sie sich selbst auf die Schippe und motiviert gleichzeitig ihre Community.

Privat scheint Daniela, die in ihrer Jugend ganz anders aussah, ebenfalls überglücklich zu sein. Mit ihrem Mann, dem Sänger Lucas Cordalis (57), und ihrer gemeinsamen Tochter führt sie ein glückliches Familienleben. Ihre offene, ehrliche Art und ihr Sinn für Humor sorgen dafür, dass sie nicht nur als TV-Star, sondern auch als Inspiration für viele Menschen gesehen wird. Das neue Jahr 2025 scheint für Daniela bisher ein voller Erfolg zu sein, sowohl in ihrer Karriere als auch in ihrer persönlichen Weiterentwicklung.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im Dezember 2024

