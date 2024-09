Eminems Weg vom Straßenrap auf die großen Bühnen der Welt

Marshall Bruce Mathers III. kann mit seinen 51 Jahren auf eine einzigartige Weltkarriere zurückblicken. Über 400 Millionen verkaufte Tonträger weltweit, dazu Grammy-, Oscar- und Emmy-Auszeichnungen sowie zahlreiche Kollaborationen mit namhaften Künstlern wie Jay-Z (54), Beyoncé (43), Alicia Keys (43) oder Ed Sheeran (33) haben ihn zum Superstar der Rap-Szene gemacht. Die Rede ist natürlich vom US-amerikanischen Rapper, Songwriter und Musikproduzenten Eminem (51), der vielen auch unter dem Namen "Slim Shady" bekannt ist. Über die Jahre hinweg hat er sich einen bedeutenden Namen in der Musikszene gemacht.

Seine musikalische Karriere begann er als Mitglied diverser Hip-Hop-Gruppen wie "D12", bevor er den Schritt zum Solokünstler wagte. Bereits 1995 unterschrieb Eminem seinen ersten Plattenvertrag und brachte ein Jahr später sein Debütalbum "Infinite" heraus. Doch seinen Durchbruch feierte er erst 1999 mit der Veröffentlichung von "The Slim Shady LP", mit dem Songs wie "My Name Is" die Welt eroberten. Seitdem hat der Musiker insgesamt 12 Studioalben veröffentlicht und tourt weiterhin über den gesamten Globus. Trotz einiger musikalischer Pausen im Laufe der Jahre kehrte Eminem stets zu seinen Rap-Wurzeln zurück und blieb der Musik treu. Mit Hits wie "The Real Slim Shady" und "Stan" erlangte er weltweite Berühmtheit und bewies immer wieder, dass er in der Lage ist, seine Karriere kontinuierlich weiterzuentwickeln. Im Jahr 2002 gab der Musiker sein Filmdebüt in "8 Mile", mit dem er einen Oscar in der Kategorie "Bester Titelsong" für den Song "Lose Yourself" gewann. Sein Album "The Eminem Show" erschien im selben Jahr. Nach einer Auszeit kehrte er im Mai 2009 mit dem Album „Relapse“ zur Musik zurück und knüpfte an seine früheren Erfolge an – insbesondere durch seine Kollaboration mit Superstar Rihanna (36) im Jahr 2010 für den Song „Love the Way You Lie“. Die beiden sangen den Erfolgshit im selben Jahr auf der Bühne der MTV VMAs. Die "Marshall Mathers LP 2" erschien 2013 und noch im selben Jahr wurde Eminem bei den YouTube Music Awards zum "Künstler des Jahres" ernannt.

Eminems Fähigkeit, sowohl provokative als auch tiefgründige Texte zu schreiben, machte ihn zu einer einzigartigen und unverzichtbaren Figur im Rap-Business. Sein neues Werk „The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)“ wurde im Juli 2024 veröffentlicht. In dem Konzept-Album sind 19 Titel enthalten, in denen der Künstler Kämpfe mit sich selbst und seinem Alter Ego "Slim Shady" ausfechtet. Für die Fans steht schon bald ein freudig erwartetes Event bevor: Der Musiker wurde nämlich als Eröffnungskünstler für die MTV VMAs 2024 angekündigt.

Abseits der Bühne hat Eminem ein bewegtes Privatleben hinter sich. Er wuchs in schwierigen Verhältnissen in Detroit auf und ließ diese Erfahrungen oft in seine Musik einfließen. Die Beziehung zu seiner Tochter Hailie, die er immer wieder in seinen Songs erwähnt, sieht der Weltstar als Lebensmittelpunkt an. "Alles, was ich tue, ist für sie", machte er einst deutlich. Zudem sprach er in der Vergangenheit offen über seine Suchtprobleme und seinen Kampf, ein besseres Leben für sich und seine Tochter zu erschaffen. Seine Authentizität und die Bereitschaft, seine persönlichen Kämpfe öffentlich auszufechten, haben ihm nicht nur Respekt in der Musikindustrie eingebracht, sondern auch eine tiefe Verbindung zu seinen Fans geschaffen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eminem und Rihanna, April 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Eminem bei den The Source Hip Hop Music Awards 2000

Anzeige Anzeige

Instagram / hailiejade, Kevin Winter/ImageDirect Collage: Hailie Jade Scott Mathers und Eminem

Anzeige Anzeige

Welche Kollaboration von Eminem habt ihr am meisten gefeiert? "Stan" mit Dido "Love The Way You Lie" mit Rihanna "Walk On Water" mit Beyoncé "River" mit Ed Sheeran "Like Home" mit Alicia Keys Ergebnis anzeigen