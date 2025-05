Personal darf vor Prinzessin Kate nicht Meghans Namen nennen

Die Spannungen innerhalb der britischen Königsfamilie scheinen weiterhin unüberwindbar zu sein. Prinzessin Kate (43), die Frau von Prinz William (42), hat Berichten zufolge ihrem Personal untersagt, den Namen von Herzogin Meghan (43) in ihrer Gegenwart zu erwähnen. Wie ein Insider gegenüber Us Weekly ausplauderte, sei der Name Meghan aufgrund des damit verbundenen Stresses ein absolutes Tabu. Die dreifache Mutter, die sich weiterhin von ihrer Krebserkrankung erholt, wolle sich damit von dem Drama rund um ihren Schwager Prinz Harry (40) und dessen Frau distanzieren. Kate habe zudem deutlich gemacht, dass sie Meghan nie wieder sehen möchte, selbst wenn Harry und seine Familie irgendwann Frieden schließen sollten.

Harry hingegen zeigt sich hoffnungsvoll und sprach sich in einem BBC-Interview offen für eine Versöhnung mit seiner Familie aus. "Ich würde mir eine Versöhnung mit meiner Familie wünschen. Es macht keinen Sinn mehr, weiterzukämpfen", erklärte der Herzog von Sussex. Dennoch räumte er ein, dass es Familienmitglieder gebe, die ihm möglicherweise nie wieder verzeihen werden. Namen nannte Harry nicht, doch seine Worte gepaart mit den Insider-Einblicken über Kate lassen vermuten, dass insbesondere die Gräben zu ihr und ihrem Ehemann William weiterhin tief sind.

Zwischen Kate und Meghan war das Verhältnis schon seit Meghans Hochzeit mit Harry angespannt. Besonders der berühmte Streit um Brautjungfernkleider sorgte immer wieder für Schlagzeilen. Kate, die für ihre drei Kinder und ihre Pflichten als Royal stets eine Balance finden möchte, scheint in der aktuellen Situation ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden in den Vordergrund zu stellen. Beobachter merken an, dass sie besonders nach ihrer gesundheitlichen Herausforderung in der letzten Zeit darauf bedacht ist, unnötige Konflikte von sich fernzuhalten. Dies dürfte ein Grund sein, warum sie Meghans Namen aus ihrem Alltag verbannt sehen möchte.

Getty Images Prinz Harry, britischer Royal

Getty Images Prinzessin Kate, Oktober 2024

