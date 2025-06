Kim Virginia Hartung und Nikola treffen heute aufeinander

Zwischen Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) herrscht dicke Luft. Nach einem "Vorfall mit körperlicher Gewalt" wurde die Verlobung der Realitystars aufgelöst. Was genau zwischen den werdenden Eltern passiert ist, bleibt bisher unklar. Seither meidet Kim den Kontakt mit ihrem Ex-Verlobten. Doch heute muss sie – wohl oder übel – ein Treffen mit dem Tattoo-Liebhaber wahrnehmen. "Dann habe ich heute leider noch einen geschäftlichen Termin, den ich mit Nikola bestreiten muss. Wie gesagt, rein geschäftlich, da müssen wir beide anwesend sein", berichtet die Influencerin auf Instagram.

Viel mehr Informationen gibt Kim ihrer Community nicht. Seit dem mysteriösen Vorfall meidet die 30-Jährige jeglichen Kontakt zu ihrem einstigen Partner. Und das, obwohl Nikola extra für seine Kim nach Dubai reiste, um mit ihr ein klärendes Gespräch zu führen. "Ich bin jetzt im Hotel und ich werde die Nacht hier verbringen, weil Kim mir nicht antwortet und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich mache mir immer so viele Gedanken. Ich mache mir so viele Sorgen, wo sie ist, was sie macht und was mit ihr passiert ist", berichtete der 29-Jährige vor wenigen Tagen unter Tränen auf Social Media.

Eigentlich sollten Kim und Nikolas vergangene Tage von positiven Emotionen geprägt werden. Doch am Ende des Tages kam alles anders! Anstatt die Familie von Gloria Glumacs (32) Ex-Frau in Serbien kennenzulernen, landete die schwangere TV-Bekanntheit im Krankenhaus: "Ich weiß leider immer noch nicht, wie ich erklären kann, was genau passiert ist. Ich bin einfach nur maßlos enttäuscht, unendlich schockiert, traurig und wütend zugleich! Ich werde nicht mehr schweigen und mich kleinhalten lassen! Und bevor es woanders steht: Die Verlobung mit Nikola ist unwiderruflich beendet! Wir sind nicht mehr verlobt", schrieb Kim in ihrer Story. Mittlerweile geht es ihr etwas besser. Was genau passiert ist, kann sie allerdings noch nicht erzählen.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Juni 2025

Anzeige Anzeige