Rätselraten um Kim Virginia: Wohin zieht sie nach dem Drama?

Kim Virginia Hartung (30) plant einen Neustart: Nach dem Ende ihrer Beziehung mit Nikola Glumac (29) hat die Reality-TV-Darstellerin verraten, dass sie ihr Leben an einem anderen Ort wieder in die Hand nehmen möchte. Auf Instagram erklärte sie, dass sie bereits einen neuen Job angenommen habe, der ihr helfe, den Kopf frei zu bekommen. "Wofür ich super dankbar bin, ist, dass ich viel zum Arbeiten habe", betonte sie. Doch wo genau dieser Neustart stattfinden soll, bleibt ein Rätsel. Ihre Fans hielt sie lediglich mit einem geheimnisvollen Hinweis hin: "Es ist ein ganz anderer Ort, komplett weg von Dubai."

Trotz des Wechsels schwärmte Kim in ihrer Nachricht weiterhin von Dubai. Es scheint, als würde sie die prunkvolle Stadt am Persischen Golf, in der sie lange gelebt hat, in guter Erinnerung behalten. "Ich liebe Dubai nach wie vor", betonte sie, auch wenn die Wahl nun auf einen völlig neuen Wohnsitz gefallen sei. Dies, so die TV-Persönlichkeit, geschehe aus keinem bestimmten Grund. Vielmehr führte sie an, einfach wieder umzuziehen, wie es ihrer Natur entspreche: "Ihr kennt mich, ich bin jedes Jahr woanders." Gerüchten zufolge könnte es sie in eine Stadt mit noch mehr Potenzial für Karrierechancen und persönliche Veränderungen ziehen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Kim ihr Leben neu ordnen muss. Bereits in der Vergangenheit erlebte sie schwierige private Momente – jüngst die stille Geburt ihres Kindes. Diese tragischen Ereignisse scheinen sie jedoch nicht entmutigt zu haben, weiterhin nach vorne zu schauen. Trotz der Rückschläge zeigt sie sich kämpferisch und darauf bedacht, ihr Leben zu gestalten. "Ich muss aus dieser Wohnung in ein paar Tagen raus", verriet sie in ihrer Instagram-Story. "Also ich kann jetzt leider nicht mehr irgendwas weiter nach hinten schieben." Für ihre Fans bleibt spannend, wohin ihr Weg führen wird und was sie künftig mit ihrem starken Willen erreichen wird.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia, Juni 2025

Instagram / kimvirginiaa Schwangere Kim Virginia und Nikola Glumac

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, TV-Bekanntheit