Lauren Sánchez' "Etwas Blaues" war ein Andenken vom All-Flug

Am Freitag, dem 27. Juni, haben sich Lauren Sánchez (55) und Jeff Bezos (61) auf der malerischen Insel San Giorgio Maggiore in Venedig das Jawort gegeben. Die 55-jährige Moderatorin trug bei der Zeremonie ein maßgeschneidertes Brautkleid von Giorgio Armani. Zudem setzte Lauren auf Tradition – und trug auch "Etwas Blaues" während der Trauung bei sich. Dabei entschied sie sich für einen ganz besonderen Gegenstand: ein Andenken von ihrem Blue-Origin-Flug, den sie im April unternommen hatte. Um was genau es sich dabei handelte, verriet sie nicht. Jedoch betonte sie im Interview mit Vogue, weshalb es ihr ein besonderes Anliegen war, ein Souvenir dieses Tages bei sich zu tragen: "Es war buchstäblich eine der tiefgreifendsten Erfahrungen, die ich je in meinem Leben gemacht habe."

Der Raumflug, der sie und eine rein weibliche Crew, zu der unter anderem auch Katy Perry gehörte, für elf Minuten an die Grenze des Weltalls brachte, war für Lauren so prägend, dass er nicht nur ihre Gedanken und Gefühle, sondern auch ihre Hochzeitsvorbereitungen beeinflusst hat. In einem Interview erklärte sie, dass das Erlebnis sie dazu inspiriert habe, ihren persönlichen Stil zu überdenken und den Wunsch nach einem Kleid auszudrücken, das einen bedeutungsvollen Moment verkörpert. Jeff hatte ihr zuvor gesagt, dass der Flug sie mehr verändern würde, als sie denkt – ein Satz, der sich offenbar tief eingeprägt hat. Neben dem Kleid trug sie auch geliehene Dolce-&-Gabbana-Ohrringe und erfüllte damit eine weitere Hochzeitstradition.

Für das luxuriöse Fest in Venedig reisten prominente Gäste aus aller Welt nach Italien, darunter Leonardo DiCaprio (50), Tom Brady (47), Oprah Winfrey (71) und Kim Kardashian (44). Insgesamt belief sich die Gästeliste auf etwa 200 Personen. Was für viele nach einer ganzen Menge klingen mag, scheint für das milliardenschwere Paar ziemlich bescheiden zu sein – tatsächlich ist das nur ein Bruchteil der Anzahl, die von Experten vermutet wurde. Nichtsdestotrotz ließen der Amazon-Gründer und seine Liebste sich das ganze Spektakel einiges kosten. Laut TMZ soll die Hochzeit umgerechnet knapp acht Millionen Euro gekostet haben.

Getty Images Lauren Sánchez bei ihrem Hochzeitswochenende in Venedig, Juni 2025

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos im April 2025

Getty Images Kris Jenner, Khloé Kardashian und Kim Kardashian in Venedig zur Bezos-Hochzeit, Juni 2025