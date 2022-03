Ist diese Szene aus "Inventing Anna" frei erfunden? In der Netflix-Serie schlüpft Julia Garner (28) in die Rolle der gerissenen Betrügerin Anna Sorokin. Diese mogelt sich systematisch durch die High Society New Yorks und erschleicht sich eine Menge Geld – eine Geschichte, die sich im Zeitraum von 2013 bis 2017 tatsächlich zugetragen hatte. Doch bezüglich einer Szene sprach die wahre Anna nun Klartext: Hat sie wirklich versucht, sich das Leben zu nehmen, so wie es in der Serie gezeigt wurde?

In "Inventing Anna" nimmt die Betrügerin eine Überdosis, ruft aber zuvor das Hotelpersonal und wird noch rechtzeitig aufgefunden. Danach findet sich die Filmfigur in einem Gespräch mit einem Psychiater wieder. Im Podcast "Call Her Daddy" wurde die 31-Jährige nun auf den Wahrheitsgehalt dieser Sequenz angesprochen. Hat sie wirklich einen Suizidversuch unternommen? "Nein, auf gar keinen Fall. Welche Drogen soll ich überhaupt genommen haben?", zeigte sich die Deutschrussin unwissend und verneinte nachdrücklich, dass sie sich je das Leben nehmen wollte.

Eine Szene, die sich jedoch sehr wohl so zugetragen haben soll, war Annas Outfit-Krise, wegen der sie sich sogar geweigert hatte, den Gerichtssaal zu betreten. "Das ist unentschuldbar und unangebracht. Ich werde diesen Prozess nicht weiter wegen Ihres Stylings verzögern!", hatte die Richterin damals gewettert.

DAVID GIESBRECHT/NETFLIX Julia Garner in "Inventing Anna"

Instagram / annasorokinofficial Anna Sorokin, Instagram 2022

Getty Images Anna Sorokin vor Gericht

