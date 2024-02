"Der Teufel trägt Prada"-Musical bestätigt erste Besetzung

"Der Teufel trägt Prada" ist zurück! Ab Oktober wird die Musical-Version des Kultfilms in einem Londoner Theater aufgeführt. Das Musical wird mit Elton Johns (76) Musik unterlegt und basiert auf dem Roman von Kate Wetherhead, der auch die Inspiration für den Filmklassiker im Jahr 2006 war. Die Besetzung ist bislang noch nicht bekannt. Nur die Rolle der Miranda Priestly wurde offenbar schon vergeben!

Am Montag veröffentlichte der YouTube-Kanal des Londoner Theaters ein Video, in dem Vanessa Williams die Rolle der Miranda Priestly verkörpert. In dem Video stolziert sie mit roten Stilettos durch ein Büro und hält eine Ausgabe des "Runway"-Magazins in der Hand. Mit Blick auf die Kamera sagt sie: "Sitz nicht nur so herum. Kauf dir Tickets oder so." Die Schauspielerin freut sich auch über die Casting-Entscheidung. "Miranda Priestly im West End zum Leben zu erwecken, ist ein Traum, der wahr wird", schwärmt Vanessa.

Im Film spielte Meryl Streep (74) die ikonische Rolle der Chefredakteurin. Mit ihrer Darstellung gewann die Schauspielerin sogar einen Golden Globe. Vor Kurzem knackte Meryl außerdem ihren eigenen Golden-Globe-Rekord für die meisten Nominierungen.

Getty Images Vanessa Williams, 2023

Getty Images Vanessa Williams, 2019

United Archives GmbH/ Action Press Meryl Streep und Anne Hathaway in "Der Teufel trägt Prada"

