Delta Goodrem im Luxusfieber: Traumvilla in Sydney gesucht

Delta Goodrem (41) und ihr Ehemann Matthew Copley sind aktuell auf Haussuche in den östlichen Vororten Sydneys. Die australische Sängerin und der Gitarrist, die sich im Juni das Jawort gaben, wurden kürzlich bei der Besichtigung eines Luxusdomizils in Dover Heights gesichtet. Mit seinen spektakulären Aussichten auf den Pazifik und hohen Immobilienpreisen gehört die Gegend zu den begehrtesten Wohnlagen in Sydney. Laut einem Bericht von news.com.au sah sich das Paar ein großzügiges Anwesen in einer der renommierten Klippenlagen an, nur wenige Minuten von Bondi Beach entfernt.

Die Musikerin besitzt bereits ein großzügiges Apartment in Darlinghurst, direkt am Hyde Park gelegen. Das im exklusiven The Residence-Komplex befindliche Domizil erwarb Delta 2018 für rund 4,8 Millionen Australische Dollar. Zur luxuriösen Ausstattung des Gebäudes zählen ein Fitnessstudio, eine Sauna, ein Pool sowie ein rund um die Uhr verfügbarer Concierge-Service. Trotz dieses beeindruckenden Zuhauses scheinen Delta und ihr 37-jähriger Ehemann, der eng mit ihr als musikalischer Weggefährte zusammenarbeitet, nun nach einem neuen Heim zu suchen, das ihren frischen Lebensabschnitt als Ehepaar repräsentiert.

Derzeit genießt Delta die glücklichen Momente ihres Privatlebens in vollen Zügen. Nach romantischer Verlobung und Traumhochzeit auf Malta, bei der Familie und enge Freunde wie ihre beste Freundin Danielle Cox oder TV-Moderatorin Renee Bargh anwesend waren, widmet die Sängerin sich auch ihrer Karriere. Vor kurzem lancierte sie in Coogee ihr neues Parfum "Within". In einem eleganten himmelblauen Kleid erschien sie zu dem Event und zeigte sich gut gelaunt, obwohl ihr Ehemann an diesem Tag nicht an ihrer Seite war. Die Hochzeit und der Launch des Duftes markieren für die Künstlerin ein Jahr voller Höhepunkte und Neuanfänge.

Getty Images Delta Goodrem, australische Sängerin

Instagram / deltagoodrem Matthew Copley und Delta Goodrem im September 2023

Getty Images Delta Goodrem im Februar 2023 in Melbourne