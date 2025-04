Fans glauben: Kim Kardashian kopiert Bianca auf neuem Foto

Kim Kardashian (44) sorgt mal wieder für Aufsehen. Die Reality-TV-Ikone teilt äußerst freizügige Schnappschüsse auf Instagram, auf denen sie nahezu unbekleidet posiert: In dem Beitrag trägt sie keine Unterwäsche und ist lediglich in ein mit Federn bedecktes, kurzes Oberteil gekleidet. Während sich viele ihrer Fans begeistert zeigen und die Unternehmerin als "umwerfend" und "wunderschön" bezeichnen, scheinen einige eine gewisse Ähnlichkeit mit einer anderen Person zu sehen. Sie haben das Gefühl, dass sie erneut versucht, den Stil der neuen Ehefrau ihres Ex-Mannes Kanye West (47) zu imitieren. Bianca Censori (30) ist nämlich mittlerweile dafür bekannt, sich gerne halbnackt auf die Straße zu begeben und sorgte zuletzt bei den Grammys Anfang Februar für einen regelrechten Skandal, als sie mit nichts als einem transparenten Kleid auf dem roten Teppich erschien.

Es ist also keine Überraschung, dass Kims Post eine Vielzahl von Reaktionen im Netz auslöst. "Das Foto erinnert mich an eine andere Frau, deren Namen ich nicht nennen will", schreibt beispielsweise ein Follower unter die Bilderreihe. Aber auch auf Reddit diskutieren die Fans über den Beitrag des The Kardashians-Stars: So vermutet beispielsweise ein Nutzer, dass sie "versucht, eine Schlagzeile wie Biancas Grammy-Moment" zu provozieren. "Eine ältere Version von Bianca", findet außerdem ein User, dem sich ein weiterer anschließt: "Die neuen Abenteuer der alten Bianca." Es gibt aber noch eine weitere Sache, die ihnen auffällt. "Du wirst niemals Bianca sein. Was lustig ist, weil Bianca mal ein Prä-Kanye-Kim-Lookalike war und Kim jetzt ein Bianca-post-Kanye-Lookalike ist", lautet ein Kommentar.

Ob die 44-Jährige tatsächlich die Frau des Rappers kopiert, weiß wohl nur sie selbst. Eine Quelle verriet aber Anfang des Jahres, dass sie nicht abgeneigt von Biancas Stil ist – auch wenn sie überhaupt nicht damit einverstanden ist, dass sich die Architektin so provokant kleidet, wenn ihre Kinder North (11), Saint (9), Chicago (7) und Psalm (5) anwesend sind. "Sie mag vielleicht nicht gutheißen, was Bianca trägt, aber sie findet sie heiß und schätzt Kanyes Stil", erzählte der Insider gegenüber RadarOnline. Es ist allerdings fraglich, ob das immer noch der Wahrheit entspricht: Das Ex-Paar befindet sich in einem heftigen Streit, nachdem der "Stronger"-Interpret mit geschmacklosen Posts im Netz für Schlagzeilen gesorgt und Kim beleidigt hatte.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im April 2025

Anzeige Anzeige

Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy Kanye West und Bianca Censori bei den 67. Grammy Awards, Februar 2025

Anzeige Anzeige