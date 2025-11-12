Bruce' Demenz geheim gehalten: So belastete es Emma Heming

Emma Heming (47) hat in einem berührenden Interview mit der Apotheken Umschau offen über die Herausforderungen gesprochen, die die Demenz-Erkrankung ihres Mannes Bruce Willis (70) für ihre Familie mit sich bringt. Besonders die ersten Jahre nach der Diagnose waren von Geheimhaltung geprägt, was für die Familie einige Konsequenzen hatte. "Es bedeutete, dass unsere Töchter keine Freunde zum Spielen zu uns nach Hause einladen konnten. Ich habe andere Eltern nicht mehr auf einen Kaffee hereingebeten, damit sie nicht mitbekamen, was bei uns los war", erzählte das Model. Auch Einladungen zu Veranstaltungen lehnte sie ab, was die Familie zunehmend isolierte.

Die Entscheidung, Bruce' Krankheit zunächst geheim zu halten, war für Emma belastend. Sie erklärte, dass Demenz häufig mit einem Stigma behaftet sei und die betroffenen Familien dazu neigen, ihre Sorgen für sich zu behalten. "Man spricht nicht gern darüber, will die Probleme verheimlichen, macht alle Sorgen mit sich selbst aus. Das ist sehr hart", gestand sie. Gleichzeitig zeigte Emma Verständnis für andere Familien, die mit ähnlichen Diagnosen kämpfen, und machte deutlich, dass ihre Isolation ein trauriges, aber nicht ungewöhnliches Muster sei.

Bereits vor einigen Wochen hatte Emma in einem Gespräch mit Vogue Australia offenbart, wie sehr auch ihre Töchter unter der Situation leiden. "Sie trauern, sie vermissen ihren Papa so sehr. Er verpasst wichtige Meilensteine, das ist hart für sie – aber Kinder sind belastbar", erzählte die Ehefrau des Schauspielers. Sie betonte, wie sehr sie die Stärke und Anpassungsfähigkeit ihrer Kinder bewundert, auch wenn sie selbst den Begriff Resilienz lange als wenig tröstlich empfand. Laut Emma stecken die Mädchen schon jetzt mitten im Trauerprozess über ihren Vater, obwohl sie noch so jung sind.

Imago Bruce Willis und Emma Heming, 14. Juli 2018

Imago Bruce Willis bei der Gala des American Institute for Stuttering in New York im Jahr 2016

Instagram / emmahemingwillis Emma Heming und Bruce Willis, April 2022