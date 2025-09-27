Alles nur PR? Emmy Russ ist genervt von den Unterstellungen

Reality-TV-Star Emmy Russ (26) hat genug von den Vorwürfen, ihre Aktionen seien nur auf PR ausgerichtet. In einem Gespräch mit Promiflash äußerte sich die Influencerin dazu und machte deutlich, wie sehr sie diese Behauptungen belasten. "Ich bin wirklich einer der ehrlichsten und direktesten Menschen überhaupt", sagte sie entschieden. Vor allem die Unterstellung, ihre Handlungen seien inszeniert, treffe sie hart. Sie betonte, wie authentisch sie sich gegenüber ihrer Community präsentiere: "Sollen die das jetzt erst mal denken. Aber irgendwann werden alle diese Leute, die das behaupten, sich blamieren, weil dann die Wahrheit irgendwann rauskommen wird."

Hintergrund für die Kritik könnten die jüngsten Ereignisse um Emmy sein, die derzeit immer wieder für Gesprächsstoff sorgen. Ihre Reise nach Dubai, die zeitlich mit der von Aleksandar Petrovic (34) übereinstimmte, hat bei vielen Fans und Kritikern zu Spekulationen geführt. Ausschlaggebend für die hitzige Debatte war ein angeblicher Spoiler von Dilara Kruse, die behauptet hatte, die beiden würden anbandeln. Manche deuteten daher Emmys Posts in den sozialen Netzwerken als kalkuliert, um Klatsch und Tratsch bewusst anzuheizen. Für Emmy ist diese Vermutung jedoch vollkommen unbegründet. Laut ihrer Aussage liegt es ihr fern, absichtlich falsche Eindrücke zu erwecken.

Schon zuvor hatte Emmy nicht nur mit den aktuellen Schlagzeilen, sondern auch mit ihrer direkten Art Aufmerksamkeit erlangt. Sie ist seit ihrer Teilnahme an der ProSieben-Show Beauty & The Nerd im Jahr 2020 einem breiteren Publikum bekannt und fester Bestandteil der Unterhaltungsbranche. Vor allem mit ihrer spitzen Zunge und ihren Diva-Allüren polarisiert sie gerne – und das mit Absicht. Die Gerüchte um mögliche Verbindungen zu Aleksandar und die Reisen nach Dubai haben sie nun erneut in den Fokus gerückt. Die junge Frau war in der Vergangenheit häufig Thema von Diskussionen um mögliches Fehlverhalten im TV, die sie jedoch stets mit Selbstbewusstsein und einer klaren Haltung zu meistern schien. Auch ihre Fans schätzen sie gerade für ihre unverblümte Art.

IMAGO / BOBO Emmy Russ, TV-Bekanntheit

Amazon MGM Studios Aleks Petrovic, "The 50"-Kandidat

IMAGO / Future Image Emmy Russ, September 2025