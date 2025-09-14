Charlie Sheens Netflix-Doku ergattert Platz eins der Charts

Charlie Sheen (60) ist zurück im Rampenlicht – und das mit einem Knall: Die neue Netflix-Dokumentation "aka Charlie Sheen" ist am Mittwoch, 10. September, erschienen und stürmte innerhalb kürzester Zeit auf Platz eins der Charts. Der Film bietet einen tiefgehenden Einblick in das turbulente Leben des Schauspielers: Von seinem Aufstieg in Hollywood mit Filmen wie "Platoon" und "Wall Street" über den Erfolg mit der Serie Two and a Half Men bis hin zu seinen Abstürzen durch Alkohol-Eskapaden, seine öffentliche HIV-Diagnose im Jahr 2015 und folgenschwere Drogenskandale. "Ob es wahr ist oder nicht, ich denke, dass mich der nächste Drogenrausch töten könnte", sagte er gegenüber People.

Neben Charlie selbst kommen in der zweiteiligen Dokumentation auch enge Wegbegleiter wie seine Ex-Frauen Denise Richards (54) und Brooke Mueller (48) zu Wort. Denise, mit der Sheen von 2002 bis 2006 verheiratet war, schildert offen, wie sein Drogenmissbrauch und der Druck durch seine Erfolgsserie ihre gemeinsame Zeit belasteten. Auch Jon Cryer (60), sein ehemaliger Serienkollege, spricht in der Doku. Er erinnert an die schwierigen Jahre, als Charlies Eskapaden 2011 die Produktion von "Two and a Half Men" zum Stillstand brachten und sie zum Bruch ihrer einst engen Freundschaft führten. Denise zeigte sich trotz ihrer belasteten Vergangenheit bei der Premiere des Films in Los Angeles an der Seite ihres Ex-Mannes, was die Fans sehr rührte.

Charlie Sheen, der Sohn des ebenfalls berühmten Schauspielers Martin Sheen (85), beschreibt in "aka Charlie Sheen" ehrlich die Versuchungen, denen er in Hollywood erlag, und den steinigen Weg zurück zur Selbstkontrolle. Auf diesem Weg waren Angehörige wie Martin zu drastischen Maßnahmen gezwungen. Die Doku zeigt nicht nur seine Kämpfe mit den Schattenseiten des Ruhms, sondern auch seine Bemühungen, ein besserer Vater und Mensch zu werden. Seit Jahren habe er keinerlei Kontakt zu Jon Cryer, räumt er ein, doch er hoffe auf Versöhnung. Die emotionale Offenheit, mit der Charlie sein Leben reflektiert, zeigt nicht nur seine verletzliche Seite, sondern auch seine Stärke. Er stellt sich den Geistern seiner Vergangenheit – und das vor den Augen aller Welt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlie Sheen, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlie Sheen und Jon Cryer

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlie Sheen und Denise Richards, 2025