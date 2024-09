Neon-Motto: So wild war die Geburtstagsparty von Twenty4tim

Twenty4tim (24) ist wieder ein Jahr älter geworden – und das heißt für den berühmten Influencer: Party-Time! Wie schon in den vergangenen Jahren lud der Content Creator zu einer großen Sause ein, die in diesem Jahr das Motto Neon hatte. Tim selbst wählte für seinen Ehrentag ein ganz besonderes Outfit: Er zog sich ein knall-oranges, hautenges Tigerkostüm an, welches an Tigger von Winnie Pooh erinnert, und kombinierte dazu hohe, schwarze Stiefel. In diesem Aufzug hat er offenbar bis in die Puppen hinein gefeiert – und das nicht zu wenig, denn bei seiner Community meldete er sich am Morgen nach der Party auf Instagram nur mit einem: "Hallo, ich lebe. Zugegeben... Ich hatte einen kompletten Absturz."

Und wie es sich für einen guten Influencer gehört, standen auf seiner Gästeliste zahlreiche Berühmtheiten aus dem Reality-TV und Social-Media-Bereich. Wie Bilder der Mega-Party zeigen, waren unter anderem Pia Tillmann (38) und Zico Banach (33), Kim Virginia Hartung (29) sowie Walentina Doronina (24) mit von der Partie. Auch die TV-Divas Matthias Mangiapane (40), Sam Dylan (33) und Nadine "Nana" Miree durften an so einem besonderen Abend natürlich nicht fehlen. Ihre Anwesenheit auf der Fete bewiesen sie mit einem witzigen Schnappschuss, auf dem sie in bunten Kostümierungen mit dem Gastgeber posierten und um die Wette in die Kamera strahlten.

Im Vorfeld seiner großen Geburtstags-Sause zeigte sich Tim auf seinem Social-Media-Profil von einer emotionaleren Seite. Der Webstar teilte ein Foto seines vierten Geburtstages und schwelgte in Erinnerungen an seine Kindheit: "Das bin ich. Wie ich meinen vierten Geburtstag feiere. Vor 20 Jahren! Und heute Abend werde ich einfach schon 24 Jahre alt und feiere die wahrscheinlich größte Geburtstagsparty meines Lebens."

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Matthias Mangiapane, Nadine Miree, Sam Dylan und Twenty4tim an Tims Geburtstag

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim an seinem vierten Geburtstag

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige