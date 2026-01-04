Jennifer Lawrence schaut eigenen Film und zweifelt Talent an

Jennifer Lawrence (35) sorgte mit einem humorvollen Geständnis im Gesprächsformat "Actors on Actors" von Variety für Lacher. Gemeinsam mit Leonardo DiCaprio (51) sprach die Schauspielerin über alte Filme und fragte ihn, ob er sich seinen Filmhit Titanic noch anschaue. Leonardo verneinte dies prompt und stellte die Gegenfrage, ob Jennifer sich selbst gerne auf der Leinwand sehe. Ihre Antwort brachte eine witzige Anekdote zutage: "Als ich einmal richtig betrunken war, habe ich 'American Hustle' eingeschaltet. Ich dachte mir: 'Bin ich eigentlich eine gute Schauspielerin?'", erzählte sie lachend. Den Film habe sie zwar zu Ende geschaut, doch an die Antwort auf ihre Frage könne sie sich beim besten Willen nicht mehr erinnern.

Jennifer glänzte zuletzt in dem Film "Die My Love" an der Seite von Robert Pattinson (39) und erntete für ihre Leistung eine Golden-Globe-Nominierung. Dabei musste sie sich eigenen Angaben zufolge für einige Szenen, etwa eine gemeinsame nackte Tanzeinlage mit Robert, durchaus überwinden. Leonardo hingegen beeindruckte mit seiner schauspielerischen Leistung im neuen Werk von Regisseur Paul Thomas Anderson (55), "One Battle After Another", und wurde ebenfalls für einen Golden Globe nominiert. Die beiden Hollywoodstars stehen damit weiterhin an der Spitze ihres Fachs und feiern beeindruckende internationale Erfolge.

Jennifer, die für ihre offene und liebenswerte Art bekannt ist, sorgt nicht zum ersten Mal mit amüsanten Anekdoten für Aufsehen. Seit ihrem Durchbruch mit "Winter’s Bone" und der Erfolgsreihe Die Tribute von Panem konnten Fans immer wieder erleben, wie sie humorvoll und unverblümt Einblicke in ihr Leben gibt. Die Schauspielerin hatte in der Vergangenheit öfter zugegeben, dass sie ihre Auftritte auf der Leinwand eher kritisch betrachtet. Solche Anekdoten zeigen, dass Jennifer trotz ihrer Erfolge am Boden geblieben ist und sich selbst noch immer mit einer Portion Selbstironie begegnet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Gotham Awards 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence und Robert Pattinson bei der New-York-Premiere von "Die My Love" 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence bei der Paris Fashion Week 2025