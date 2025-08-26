Diese Promis gratulieren Karina Wagner zur Schwangerschaft

Karina Wagner (29) und ihr Verlobter Steffen Vogeno werden zum ersten Mal Eltern. Die süßen Nachrichten verzücken auch die Kollegen aus der Reality-Branche. Unter ihrem Ankündigungspost bei Instagram gratulieren zahlreiche Bekanntheiten der Szene. Michèle de Roos (32) schreibt überwältigt: "Was? Oh mein Gott, ich kann doch nicht mehr, wie wunderschön ist das denn? Ich wünsche euch alles Glück der Welt." Mimi Gwozdz (31) ist ebenfalls ganz begeistert: "Ich freue mich ja schon so auf euer Minniewinnie!" Sogar Karinas Ex Gustav Masurek (36) freut sich für die werdenden Eltern und meint mit mehreren Herzaugen-Emojis: "Herzlichen Glückwunsch!" Zudem gehören Pia Tillmann (39) und Zico Banach (34), Samira Yavuz (31), Denise Hersing (29), Marlisa Rudzio (35), Walentina Doronina (25) und Gloria Schwesinger (32) zu den Gratulanten.

Dass das nächste Reality-Baby unterwegs ist, gaben Karina und Steffen erst vor wenigen Stunden bekannt. Sie teilten ein süßes Video, in dem sie gemeinsam Fotos in einem Automaten machen – dabei halten sie stolz die ersten Ultraschallbilder hoch. "Unser kleines Geheimnis ist endlich gelüftet", schrieben sie unter dem Video. Für die ehemalige Prominent getrennt-Kandidatin und ihren Liebsten ist es jeweils das erste Kind. Ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, verrieten sie noch nicht. Auch bleibt ein potenzieller Geburtstermin vorerst noch geheim.

Dass das Baby noch vor der Hochzeit des Paares zur Welt kommt, ist eher unwahrscheinlich. Karina und Steffen wollen noch dieses Jahr heiraten – am liebsten früher als später. Ihre Verlobung gaben sie im Juni bekannt, allerdings waren sie zu dem Zeitpunkt bereits mehrere Wochen verlobt. Was vielen Fans etwas zu schnell ging, war für die beiden Turteltauben genau richtig. Sie sind sich sicher, dass sie zusammengehören und wollen keine Zeit verlieren. In einem Q&A erklärte die 29-Jährige ihren Fans: "Für uns steht fest, dass wir zusammen alt werden wollen." Sie ist der Meinung, egal wie schnell man heirate, eine Garantie, dass die Ehe halte, gebe es nie.

Anzeige Anzeige

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Willy C. Randerath / Action Press Michèle de Roos, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / valentinakarina Karina Wagner erwartet ihr erstes Baby, August 2025

Anzeige