Instagram-Account gesperrt: So geht Anne Wünsche damit um

Anne Wünsche (34) muss aktuell auf eine ihrer wichtigsten Plattformen verzichten: Ihr Instagram-Account mit knapp einer Million Followern wurde gesperrt. Die dreifache Mutter, die als Social-Media-Star bekannt ist, wurde von der Sperrung überrascht, nimmt die Situation jedoch erstaunlich gelassen hin. "Interessanterweise haben sich alle anderen viel mehr Gedanken gemacht als ich selbst. Klar, es ist hart, wenn ein Account mit über einer Million Followern plötzlich verschwindet – schließlich stecken darin unglaublich viel Arbeit, Nerven und Herzblut. Aber am Ende ist es eben nur eine Zahl und ein Stück weit auch Ego", erklärte sie in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, und beteuerte: "Ich bin da relativ entspannt und überzeugt, dass ich den Account früher oder später zurückbekommen werde." Trotz des Verlusts sieht sie darin auch eine Chance: Für die Influencerin bedeutet die plötzliche Auszeit weniger Druck und mehr Fokus auf sich selbst.

Eine offizielle Erklärung für die Sperre hat sie bisher noch nicht erhalten. Die Content Creatorin glaubt jedoch, dass ihr Account durch gezielte Meldungen deaktiviert wurde. "Wir vermuten aber, dass mein Account zu oft gemeldet wurde – wahrscheinlich gibt es eine Gruppe von Mädels, die versucht, mir Steine in den Weg zu legen", äußerte sie überzeugt. Ihre Inhalte hält sie grundsätzlich für regelkonform, auch wenn sie polarisiert. Kritik, insbesondere daran, dass sie als Mutter Erotik-Content verkauft, sei ihrer Meinung nach nicht neu. Anne gibt sich jedoch kämpferisch und zeigt sich zuversichtlich: Sollte der Account nicht wiederhergestellt werden, habe sie kein Problem damit, einfach neu zu starten.

Schon vor der aktuellen Sperrung hatte sich die Unternehmerin freiwillig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Der Grund dafür: die überraschende Trennung von ihrem langjährigen Partner Karim El Kammouchi (36). In einem kurzen Instagram-Video erklärte Anne damals offen: "Ich bin wieder Single! Zusammen nach Barcelona – getrennt zurück." Direkt nach der Trennung zog sie sich zurück und kündigte an: "Bin jetzt erstmal offline." Kurz darauf wurde ihr Account dann von Instagram deaktiviert.

Instagram / anne_wünsche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im August 2025

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, OnlyFans-Model