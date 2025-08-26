Instagram-Account weg: Büßt Anne Wünsche finanziell ein?

Anne Wünsche (34) sieht sich mit einer unerwarteten Herausforderung konfrontiert: Ihr Instagram-Account mit rund einer Million Followern ist derzeit gesperrt. Damit verliert die Social-Media-Persönlichkeit eine bedeutende Plattform, die jahrelang ein zentraler Teil ihres beruflichen Erfolgs war. Doch statt Panik zu schieben, bleibt die dreifache Mutter gelassen. "Vor zwei, drei Jahren hätte mich so etwas in Panik versetzt", sagt sie in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt. Heute nimmt sie den Ausfall eher gelassen, da Instagram nur noch einen Bruchteil ihrer Einnahmen ausmacht.

Trotzdem bleibt die Sperrung nicht ganz ohne Folgen. Laut Anne kommen derzeit etwa 40.000 bis 50.000 Euro jährlich über Instagram herein – Summen, die sich durch andere Einnahmequellen leicht ausgleichen ließen. Um ihren Zugang zurückzuerlangen, hat sie ein Angebot einer Agentur für 3.000 Euro angenommen. Ein weiterer finanzieller Einsatz sei aber ausgeschlossen. "Natürlich ist es schade und irgendwo auch traurig, aber am Ende ist es nur eine Zahl", kommentiert sie die Situation. Derweil baut die Influencerin ihre Präsenz auf anderen Plattformen wie TikTok und internationalen Content-Portalen weiter aus.

Die Umsichtigkeit, mit der Anne die Situation meistert, ist kein Zufall. Seit über zwei Jahren hat die ehemalige Darstellerin aus Berlin - Tag & Nacht ihren Schwerpunkt bewusst weg von klassischen sozialen Medien hin zu anderen Geschäftsbereichen verlagert. Zuletzt sorgte sie für Aufsehen, als sie eine eigene Agentur gründete, die Frauen beim Start auf Erotikplattformen unterstützt. Dabei agiert Anne nicht nur als Beraterin, sondern gibt ihre persönlichen Erfahrungen aus über zwei Jahren Geschäftstätigkeit weiter. Die Unternehmerin zeigt dabei, dass Rückschläge wie die aktuelle Sperrung ihres Instagram-Accounts sie nicht aus der Bahn werfen.

Instagram / anne_wünsche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2025

TikTok / annewuensche Anne Wünsche, Influencerin