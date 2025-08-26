Verjüngt: Donatella Versace (70) verblüfft mit neuem Foto

Donatella Versace (70) hat ihre Fans mit einem atemberaubenden Foto auf Instagram begeistert. Die Designerin präsentierte sich in einem schimmernden, champagnerfarbenen Paillettenkleid, das ihre Eleganz unterstrich sowie mit lockeren, sommerlichen Wellen in ihrem blonden Haar. Ihr strahlendes Gesicht, das von der Abendsonne umhüllt wurde, zog die Aufmerksamkeit vieler prominenter Anhänger auf sich. Paris Hilton (44) und Marc Jacobs (62) drückten ihre Bewunderung in Form von Emojis aus, während Vera Wang (76) schrieb: "Einfach wunderschön." Auch ihre Fans waren begeistert und lobten besonders ihr jugendliches und natürlich wirkendes Erscheinungsbild und schwärmten unter anderem: "Ist mir egal, was sie machen lassen hat, aber sie sieht besser aus!"

Im März hatte die Designerin angekündigt, ihre Position als Kreativdirektorin bei der von ihr geprägten Marke Versace aufzugeben und stattdessen zur globalen Markenbotschafterin zu werden. Dario Vitale übernahm ab April die kreative Leitung, was Donatella mit dem Wunsch verband, eine neue Generation von Designern zu unterstützen. "Es war die größte Ehre meines Lebens, das Erbe meines Bruders Gianni weiterzuführen", erklärte sie auf Instagram. Zudem betonte Donatella, dass Versace trotzdem ein wesentlicher Teil ihres Lebens bleibt: "Versace ist in meiner DNA und immer in meinem Herzen."

Welches Geheimnis hinter Donatellas jugendlichem Erscheinungsbild steckt, ist nicht bekannt. Zuletzt überraschte auch Kris Jenner (69) mit einer auffälligen optischen Veränderung und wirkt deutlich jünger. Ein Insider plauderte gegenüber OK! aus, dass ein umfangreicher Beauty-Eingriff dahinterstecke, über den die The Kardashians-Bekanntheit überglücklich sei: "Sie sagt, ihr Arzt sei ein wahrer Zauberer und sie prahlt damit, dass er ihr 25 Jahre aus dem Gesicht genommen hat."

