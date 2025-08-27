Brust-OP und 32 kg weg: Twenty4tim zeigt Vorher-nachher-Foto

Social-Media-Star Twenty4tim (24) hat jetzt auf Instagram mit einem beeindruckenden Vorher-Nachher-Foto das Resultat seiner Brust-Operation präsentiert. Er erklärte, dass er unter Gynäkomastie gelitten habe, einer gutartigen Vergrößerung des Brustgewebes, und sich deswegen einem Eingriff unterzogen habe, bei dem die Milchdrüsen entfernt wurden. Parallel dazu nahm Tim in den vergangenen zwei Jahren ganze 32 Kilogramm ab – dank Sport und einer strikten Ernährungsumstellung. "Endlich bin ich bereit, auch mal ein oberkörperfreies Bild mit euch zu teilen", schrieb er stolz.

Zudem stellte der Influencer unter seinem Post klar, dass sein Erfolg weder durch Fettabsaugungen noch durch Medikamente wie Ozempic zustande kam. Stattdessen setzt er auf Disziplin: viel Sport, eine proteinreiche und fettarme Ernährung und weitgehenden Verzicht auf Zucker im Alltag. Neben der Milchdrüsenentfernung wurden ihm rund drei Kilogramm Eigenfett entnommen und zur optischen Straffung in die Brust injiziert. Trotzdem betont Tim, dass er weiter konsequent trainieren will, um die Ergebnisse langfristig zu optimieren.

Große Unterstützung erhielt er während des gesamten Prozesses von seiner Mutter Christina Kampmann. "Als Mama macht man sich natürlich dennoch Sorgen und hat Angst, dass was schiefgeht", erzählte sie vergangenes Jahr im RTL-Interview. Doch sie habe Verständnis für den Schritt ihres Sohnes: "Ich verstehe, dass er sich so fühlt und warum er sich so fühlt. Denn dieses Gefühl ist ja nicht erst mit 24 gekommen." Umso glücklicher war sie über den geglückten Eingriff. "Er war vorher schon positiv, aber jetzt merke ich, dass ihm das alles noch mal einen Schub gegeben hat. Er ist noch selbstbewusster geworden", schwärmte Christina.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im Juni 2025

Instagram/ twenty4tim Collage: Twenty4Tim vor und nach seiner Brust-OP

Instagram / kampi.c Christina Kampmann mit ihrem Sohn Twenty4tim