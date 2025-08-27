Prinzessin Dianas Zeitkapsel von 1991 vorzeitig ausgegraben

Eine Zeitkapsel, die Prinzessin Diana (†36) im Jahr 1991 beim Great Ormond Street Hospital in London hinterlegt hatte, wurde nun überraschend geöffnet. Ursprünglich sollte der Behälter erst in "Hunderten von Jahren" freigelegt werden, doch Bauarbeiten an einem neuen Kinderkrebszentrum machten die Bergung notwendig, wie die BBC berichtet. In der Kapsel befanden sich zahlreiche Erinnerungsstücke aus der Zeit – unter anderem eine CD der Sängerin Kylie Minogue (57), ein Taschenrechner, ein Reisepass aus den 90er Jahren und sogar ein Taschenfernseher. Die Objekte wurden zur Grundsteinlegung eines neuen Krankenhausflügels hinterlegt, einer Herzensangelegenheit der Prinzessin.

Der Inhalt der Kapsel wurde damals von zwei Kindern ausgewählt, die einen von der Klinik ausgetragenen Wettbewerb gewonnen hatten. Unterstützt von Diana selbst, entschieden sie sich zusätzlich für britische Münzen, Baumsamen, eine Tageszeitung und ein Foto von der engagierten Royal. Beim erneuten Öffnen halfen Krankenhausmitarbeiter, die entweder 1991 geboren wurden oder zu jener Zeit bereits dort im Dienst standen. Die Fundstücke erinnern nicht nur an die Ära, in der sie hinterlegt wurden, sondern auch an Dianas persönliches Engagement für das Kinderkrankenhaus, dem sie als Präsidentin seit 1989 verbunden war.

Prinzessin Diana, die tragisch im Jahr 1997 bei einem Autounfall verstarb, war für ihren unermüdlichen Einsatz bekannt, gerade wenn es um Kinder und wohltätige Zwecke ging. Sie besuchte die Einrichtung regelmäßig und setzte sich aktiv für deren Anliegen ein. Dass die Klinik nun durch den Bau eines neuen Kinderkrebszentrums erweitert wird, knüpft an ihr Vermächtnis an. Die Idee, eine Zeitkapsel zu hinterlassen, hatte im Übrigen Tradition: Bereits 1872 versiegelte Alexandra, die damalige Prinzessin von Wales, eine ähnliche Kapsel für das Krankenhaus. Ob diese jemals entdeckt wird, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana, April 1983

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana in Luanda im Januar 1997

Anzeige Anzeige