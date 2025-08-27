Realitystar Tim Kühnel verrät: Er ist wieder Single

Tim Kühnel hat seinen Beziehungsstatus offiziell gemacht. Nach längerer Spekulation, ob der Realitystar eine Partnerin an seiner Seite hat, wollte ein Fan nun in einer Fragerunde in seiner Instagram-Story wissen, ob er doch wieder solo ist. Tims Antwort darauf fiel kurz und eindeutig aus: "Ja". Dieser unerwartete Liebesausblick überrascht, da Tim verriet, dass er während der Dreharbeiten zu Good Luck Guys noch sehr eng mit seiner Partnerin verbunden war. Gerüchte über eine mögliche Beziehung hatte es zuvor immer wieder gegeben.

Noch vor Kurzem spekulierten Fans über eine aufblühende Romanze in Tims Leben. Ein Video, das er im Juni selbst veröffentlicht hatte, schürte diese Vermutungen weiter. Darin zeigte er innige Momente mit einer unbekannten Brünette, untermalt von romantischer Musik. Gedreht wurden die Szenen offenkundig während warmer Sommertage. Trotz der Anzeichen hatte die Love Island-Bekanntheit die Spekulationen bis zur jüngsten Instagram-Antwort weder bestätigt noch dementiert.

Tim hat zuletzt aber nicht nur seine Partnerin, sondern auch einen langjährigen guten Kumpel verloren: Paco Herb hat ihm die Freundschaft gekündigt, wie er gegenüber Blitzlichtgewitter verriet. "Er hat den Kontakt quasi übers Management eingefroren bzw. gesagt, er möchte privat mit mir nichts mehr zu tun haben", erklärte Tim. Der Grund für das plötzliche Freundschaftsende ist ihm allerdings nicht bekannt. "Wenn du ein Problem hast, dann ruf mich an und wir reden darüber, wie zwei erwachsene Menschen", fügt er zudem hinzu.

Instagram / timkuehnel Tim Kühnel, März 2025

Instagram / timkuehnel Tim Kühnel mit einer unbekannten Frau

Instagram / paco_hrb Paco Herb und Tim Kühnel, 2021 auf Capri

