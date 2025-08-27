So reagieren die Fans auf Karina Wagners Schwangerschaft

Karina Wagner (29) und Steffen Vogeno erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Diese freudigen Neuigkeiten machten die Reality-TV-Stars am Dienstag öffentlich und lösten damit eine Welle der Begeisterung aus. Auch unter dem Instagram-Beitrag von Promiflash überschlagen sich die Reaktionen der Fans. "Ich gönne es den beiden von Herzen", schreibt ein begeisterter Follower. Ein anderer ergänzt: "Alles Gute!" Die Kommentarspalte wird mit Herz-Emojis und liebevollen Botschaften geflutet.

Doch nicht nur Glückwünsche sind zu lesen – einige Fans spekulieren auch über die Hintergründe. "Also kam der Antrag deswegen so schnell?" fragt ein User. Karina hatte schließlich schon in der Reality-Show Make Love, Fake Love geäußert, dass sie eine Ehe und Kinder anstrebe. Einige User äußerten auch ihre Bedenken, dass die beiden überstürzt handeln. Offiziell zusammen sind sie schließlich erst seit ungefähr acht Monaten. "Die beiden legen aber ein Tempo an den Tag" oder "Die Realitystars sind immer so schnell", merken zwei Nutzer an.

Dass Steffen und Karina erstmals Eltern werden, hat hohe Wellen geschlagen. Promiflash hat bei den beiden Realitystars nachgefragt und konnte einige Details in Erfahrung bringen. Karina verriet, dass sie sich noch am Anfang ihrer Schwangerschaft befinde. "Ich bin jetzt am Anfang des vierten Monats", erklärte die TV-Bekanntheit. Schon jetzt spüre sie aber einige Veränderungen. "Ich spüre definitiv Veränderungen, ob es ständige Übelkeit ist, Müdigkeit oder Gewichtszunahme. Und ich bin oft emotionaler", gab sie ehrlich zu. Von außergewöhnlichen Gelüsten sei sie bisher allerdings verschont geblieben: "Die Gelüste bleiben noch aus, eher kleine Heißhunger-Attacken."

Instagram / valentinakarina Karina Wagner im September 2024

Instagram / valentinakarina Karina Wagner und Steffen Vogeno, 2025

Instagram / valentinakarina Karina Wagner erwartet ihr erstes Baby, August 2025

