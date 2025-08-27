Vanessa Brahimi sauer: Ex-Flirt verbreitet falsche Sex-Story

Vanessa Brahimi ist zwar noch recht neu in der Reality-TV-Welt – doch auch sie hat schon negative Erfahrungen mit Kollegen gesammelt. Die Das Sommerhaus der Normalos-Bekanntheit erzählt von einer Liaison mit einem Realitystar, dessen Namen sie nicht nennt. "Wir haben geknutscht, und man hat uns auch zusammen gesehen", erzählt sie in ihrer Instagram-Story, betont jedoch, dass zwischen ihnen nicht mehr passiert sei. Der mysteriöse Mann habe die Geschichte im Nachhinein jedoch anders dargestellt: Er verbreitete das Gerücht, er habe auf einer öffentlichen Toilette mit Vanessa geschlafen.

Daraufhin, so schildert Vanessa, hätten sie mehrere Reality-TV-Kolleginnen kontaktiert und auf das Gerücht angesprochen. "Da war wirklich gar nichts Intimes. Es geht halt zu weit, zu behaupten, man wäre so intim gewesen", stellt Vanessa klar. Es störe sie, dass solche Geschichten nun über sie die Runde machen. Die Influencerin betont, sie habe Chatverläufe, die die Lügen ihres Ex-Flirts aufdecken, sei sich jedoch unsicher, ob sie das Thema weiter öffentlich verfolgen soll. "Ich finde, Typen mit gekränktem Ego sollte man eigentlich keine Aufmerksamkeit schenken", überlegt sie. Dennoch sei für sie eine Grenze überschritten, da es um einen Eingriff in ihre Privatsphäre geht.

Seit ihrer Trennung von Richard Sternberg widmet Vanessa sich wieder verstärkt ihrem eigenen Leben. Die beiden beendeten ihre Beziehung im Oktober 2024 nach sieben Jahren als Paar. In den vergangenen Monaten ließ sie öffentlich durchblicken, dass sie sich nun auch wieder ins Datingleben stürzt und neue Bekanntschaften schließen möchte – doch mit solchen unangenehmen Begegnungen hat Vanessa wohl kaum gerechnet.

IMAGO / STAR-MEDIA Vanessa Brahimi beim BILD Renntag 2025

Wehnert, Matthias / ActionPress Vanessa Brahimi, TV-Bekanntheit

RTL Vanessa Brahimi und Richard Sternberg beim Einzug in "Das Sommerhaus der Normalos"