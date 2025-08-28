Anne Wünsche und ihr Ex Karim wohnen noch zusammen

Anne Wünsche (34) hat sich vor etwa anderthalb Wochen von ihrem Partner Karim El Kammouchi (36) getrennt. Doch anstatt getrennte Wege zu gehen, teilen sich die beiden noch immer ein Dach über dem Kopf. Das enthüllte die Influencerin jetzt in ihrer Instagram-Story und verriet, dass die Situation nicht immer einfach ist. "Wir sehen uns kaum, schlafen in getrennten Räumen. Aber ja, die Situation macht mich manchmal fertig", gestand Anne offen.

Trotz der räumlichen Distanz im gemeinsamen Zuhause scheint die Nähe, die durch die Wohnsituation entsteht, eine Belastung für die ehemalige Reality-TV-Darstellerin zu sein. Besonders die unausweichlichen Begegnungen scheinen anzustrengen. "Es sind schon einige Tränen geflossen", gab die 34-Jährige zu. Wie lange die beiden noch unter einem Dach leben werden, ist bislang unklar. Anne ließ offen, ob es bald Veränderungen geben wird oder sie diese schwierige Phase noch länger durchstehen muss.

Anne hat sich in den letzten Jahren eine große Online-Community aufgebaut, die ihren Alltag mitverfolgt. Dazu gehören natürlich auch die Höhen und Tiefen in ihrem Beziehungsleben. Die dreifache Mutter teilt auch in schwierigen Zeiten ihre Gedanken mit ihren Fans. Diese Offenheit wird von ihren Anhängern geschätzt und sorgt dafür, dass sie trotz allem jede Menge Unterstützung und Zuspruch bekommt – gerade jetzt, wo die Trennung von Karim und die aktuelle Wohnsituation Anne sichtlich belasten.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Erotikmodel