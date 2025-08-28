Der erste Trailer zur neuen "Love Island VIP"-Staffel ist da

Der erste Trailer zur neuen Staffel von Love Island VIP verspricht Drama pur! Das Video, das auf dem offiziellen Instagram-Account der Show veröffentlicht wurde, gewährt erste Einblicke in die Dating-Show. Statt mit großen Gefühlen sorgt Kandidatin Laura Maria Lettgen alias Laura Blond jedoch direkt mit der Aussage "Ich bin bekannt dafür, dass ich mir nehme, was ich möchte" für ordentlich Zündstoff. Und es wird noch brisanter: Filmausschnitte deuten auf intime Szenen zwischen Laura und dem ehemaligen Dschungelkönig Filip Pavlovic (31) hin. Kandidatin Tatum Koch (27) zeigt sich beim Anblick der beiden fassungslos und fragt entgeistert: "B*msen die jetzt?" Und als wäre das nicht genug, plant Filip möglicherweise sogar, die Villa vorzeitig zu verlassen. Im Interview mit der Produktion fordert er: "Bringt ihr mir bitte meine Koffer runter."

Der Drama-Faktor scheint ein zentrales Element der neuen Folgen "Love Island VIP" zu sein, das das Liebesleben der prominenten Teilnehmer auf eine harte Probe stellt. Und auch Laura selbst bestätigt in ihrer Instagram-Story: "Diese Staffel wird next Level und hat rein gar nichts mit der Staffel im letzten Jahr zu tun." Wie die Vorschau bereits andeutet, wird also nicht jeder in der Villa die gleiche Vorstellung von Anstand und Romantik teilen. Fans der Show können sich auf viele emotionale Höhen und Tiefen gefasst machen.

Neben Laura, Filip und Tatum ziehen noch weitere Realitystars in die Villa, die für reichlich Gesprächsstoff sorgen dürften. Umut Tekin (28) hielt schon im Sommerhaus der Stars mit seinen emotionalen Ausbrüchen die Zuschauer auf Trab, während Maurice Spada, Gewinner von Make Love, Fake Love, als cleverer Stratege gilt. Auch Jona Steinig (29), bekannt aus Germany Shore, sorgt mit seiner direkten Art gerne für Zündstoff. Wer es kaum erwarten kann: Die ersten elf Minuten der neuen Staffel sind bereits jetzt auf RTL+ abrufbar, bevor die Show offiziell am 11. September um 20:15 Uhr auf RTL2 startet – eine Woche früher schon exklusiv beim Streamingdienst.

RTL ZWEI "Love Island VIP"-Moderatorin Sylvie Meis, 2025

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

Instagram / laurablondd Laura Maria Lettgen, Influencerin

