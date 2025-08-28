Mädchen oder Junge? Darauf tippen Karina Wagner und Steffen

Karina Wagner (29) und Steffen Vogeno blicken einem neuen Abenteuer entgegen: Die beiden Realitystars erwarten voller Freude ihr erstes gemeinsames Kind. Die Influencerin, die sich gerade am Anfang des vierten Monats ihrer Schwangerschaft befindet, verriet gegenüber Promiflash, dass das Geschlecht des Babys bislang ein Rätsel ist. Trotzdem gibt es in der kleinen Familie schon spekulative Tendenzen. "Steffen tippt auf einen Jungen und ich auf ein Mädchen", erklärte die werdende Mama. Eins steht fest – sobald sie das Geschlecht erfahren, wollen sie die frohe Kunde mit ihren Fans teilen.

Auch die Namenssuche für den Nachwuchs läuft bei Karina und Steffen bereits auf Hochtouren. "Wir haben schon viele Namen auf der Liste, nur bei Jungen tun wir uns noch schwer…", gestand Karina weiter. Die beiden scheinen jedoch den kreativen Prozess zu genießen, während sie sich auf die kommenden Monate vorbereiten. Bis zur Entscheidung bleibt also noch ein wenig Zeit, um ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen und einen perfekten Namen für das neue Familienmitglied zu finden.

Die süßen Neuigkeiten über ihren Familienzuwachs machten Karina und Steffen erst vor wenigen Tagen öffentlich. Auf Instagram teilten sie ein Video aus einem Fotoautomaten, in dem nicht nur die beiden, sondern auch Ultraschallbilder zu sehen waren. "Unser kleines Geheimnis ist endlich gelüftet", verkündeten die werdenden Eltern voller Rührung unter dem Clip. In den sozialen Medien hagelte es daraufhin zahlreiche Glückwünsche aus dem Reality-TV-Umfeld. "Herzlichen Glückwunsch", schrieb Ex-Bachelorette Sharon Battiste (33). Zico Banach (34) wünschte: "Nur das Beste für euch." Auch Karinas beste Freundin Mimi Gwozdz (31) meldete sich zu Wort: "Ich freue mich ja schon so auf euer Miniwinnie."

Instagram / valentinakarina Karina Wagner und Steffen Vogeno, März 2025

Bachelor in Paradise, RTL+ Karina Wagner und Steffen Vogeno bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / valentinakarina Steffen Vogeno und Karina Wagner, 2025

