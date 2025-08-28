So hart war die "The Summit"-Teilnahme für Cecilia Asoro

In der neuen Realityshow "The Summit" geht es für zwölf Promis nicht nur steil bergauf, sondern auch an ihre absoluten Grenzen. Mitten in Neuseelands Wildnis kämpfen sie sich über steile Pfade und durch unwegsames Gelände – dabei stets fest im Blick: das gigantische Preisgeld von einer Million Euro. Cecilia Asoro (29), unter anderem bekannt aus Der Bachelor und Prominent getrennt, ist sportlich fit – doch selbst sie staunte über die Härte des Abenteuers. "Ich mache sehr viel Beintraining, aber ich hatte noch nie so viel Muskelkater", verrät sie im exklusiven Interview mit Promiflash .

Für Cecilia war "The Summit" mehr als nur ein weiteres Realityformat. Die intensiven Drehtage bedeuteten extreme Belastung, wie sie schildert: "Alles, was ich bisher an Sport gemacht habe, kannst du damit nicht vergleichen." Besonders die langen Märsche über Geröll und steile Hänge verlangten ihr alles ab. Obwohl sie ahnte, wie hart es werden würde, traf sie das Ausmaß der Strapazen mit voller Wucht. Jeder Schritt wurde zur Prüfung, jeder weitere Anstieg zur Mutprobe – und jeder noch so kleine Erfolg letztendlich zum Beweis, dass Willensstärke manchmal mehr zählt als reine Muskelkraft.

Prime Video bringt "The Summit" ab dem 26. September 2025 nach Deutschland – und die Besetzung verspricht Spannung pur: Neben Cecilia treten unter anderem Felix von Jascheroff (42), Giulia Siegel (50), Ansgar Brinkmann (56), Emmy Russ (26) und Matthias Mangiapane (41) an. Insgesamt kämpfen zwölf Stars um eine Million Euro und stoßen dabei nicht nur an ihre physischen, sondern auch an ihre mentalen Grenzen. Erste Szenen zeigen: Diese Reise wird kein gemütlicher Spaziergang, sondern ein gnadenloser Wettlauf gegen Zeit, Natur und die eigene Erschöpfung.

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios Realitystar Cecilia Asoro bei "The Summit", 2025

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios Cecilia Asoro, "The 50"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios Der Cast von "The Summit"

Anzeige