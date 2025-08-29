Anna-Maria Ferchichis Tochter verletzte sich in Vorschule

Die kleine Naima Ferchichi (3), Tochter von Anna-Maria Ferchichi (43) und ihrem Ehemann Bushido (46), hat sich in der Vorschule leicht verletzt. Wie ihre Mutter ihren Followern auf Instagram mitteilte, hatte die Schulklinik einen Bericht geschickt, in dem der Vorfall geschildert wurde. Demnach hat sich die dreijährige Naima, eine der Drillingstöchter des Paares, versehentlich am Tisch das linke Handgelenk aufgeschürft. Glücklicherweise gab es lediglich eine leichte Rötung, ohne blaue Flecken oder Schwellungen. Nachdem die Wunde gereinigt und mit Wundcreme behandelt wurde, kehrte Naima direkt zurück in den Unterricht.

Während Naimas kleiner Unfall glimpflich ausging, gab es zuletzt deutlich größere gesundheitliche Sorgen in der Familie. Anna-Maria, die insgesamt acht Kinder hat, teilte Anfang August besorgniserregende Neuigkeiten über ihren Sohn Djibrail Ferchichi (11) mit. Der Elfjährige leidet seit Jahren am Pfapa-Syndrom, einer Krankheit, die wiederkehrendes Fieber verursacht. Aktuell wird er mit einer Alternativtherapie behandelt, die laut Ärzten schwierig und belastend sein kann. Anna-Maria beschrieb, wie schwer es für sie sei, ihr Kind mit starken Rückenschmerzen zu sehen, die ihn sogar nachts nicht schlafen lassen.

Wenige Monate zuvor hatte Djibi bereits einen furchtbaren Unfall. Im Juni musste der Sohn des Paares nach einem schrecklichen Unglück bei einer Wasseraktivität operiert werden: "Djibis Arm ist unter der Achsel tief eingeschnitten. Ich habe selber noch nie eine so tiefe und große Wunde gesehen. Muskeln sind mit betroffen." Nach dem Vorfall schickten Anna-Maria und Bushido ihren Sohn zur Traumatherapie.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern, November 2023

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushidos Kids

