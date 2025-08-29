Berufliche Trennung: Prinz Harry ist nicht in Meghans Show

Herzogin Meghan (44) lädt in ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan" wieder zum Kochen und Backen ein. Unterstützt wird sie dabei von bekannten Gästen wie Model Chrissy Teigen (39), Designer Tan France (42) und Starkoch José Andrés. Auffällig ist allerdings das Fehlen einer ganz bestimmten Person: Prinz Harry (40). Während er in der ersten Staffel noch einen kurzen Auftritt hatte, bleibt der Duke of Sussex diesmal komplett außen vor. Diese Entscheidung sorgt für Spekulationen über die berufliche Zukunft des Paares.

Laut der britischen Adelsreporterin Jennifer Newton könnte Harrys Abwesenheit ein klares Signal sein. Sie sieht darin eine Bestätigung der seit Längerem bestehenden Trennung ihrer Karrierewege. Meghan fokussiert sich auf ihre Marke As Ever, inklusive der Marmeladen und Luxuslebensmittel, die auch in der Show zu sehen sind. Prinz Harry hingegen engagiert sich schwerpunktmäßig für seine wohltätigen Projekte. "Harrys Nichterscheinen in der neuesten Staffel der Show ist das bislang deutlichste Zeichen dafür, dass sich daran auch in Zukunft nichts ändern wird", schrieb Jennifer in einem Kommentar der Zeitung Mirror.

Für Meghan soll es in den letzten Wochen allerdings beruflich nicht ganz rund gelaufen sein. Wie Insider gegenüber dem Magazin OK! berichteten, gab es bei ihrer Marke As Ever hinter den Kulissen offenbar größere Schwierigkeiten: "Es ist ein Desaster. Es gibt keine Leitung, keine Richtung und kein Geld." Demnach warteten Lieferanten schon seit Monaten auf ausstehende Zahlungen, während gleichzeitig Millionen in PR investiert wurden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2024