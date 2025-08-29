Darum hielt Tim Kühnel seine letzte Beziehung geheim

Reality-TV-Star Tim Kühnel hat erstmals über eine bislang geheim gehaltene Liebe gesprochen. Bei der Premiere von "The Power" in Berlin verriet er, dass er zuletzt mehrere Monate mit einer Frau zusammen war, die jedoch nicht im Rampenlicht stand. Aus Rücksicht auf ihre Privatsphäre habe er sich daher bewusst entschieden, die Beziehung nicht öffentlich zu machen. "Aus Respekt ihr gegenüber habe ich das möglichst privat gehalten", erklärte der Reality-Star gegenüber Promiflash. Zu den Gründen der Trennung äußert sich Tim nicht näher, betont jedoch: "Über die Beweggründe werde ich auch nichts sagen."

Tim betonte, dass es für ihn kein grundsätzliches Prinzip sei, Beziehungen geheim zu halten. Vielmehr richte er sich nach den jeweiligen Partnerinnen und deren Wünschen. "Wenn meine zukünftige Freundin in der Öffentlichkeit ist und in der Öffentlichkeit stehen will, dann cool. Und wenn nicht, dann nicht", erklärte er. Offenbar hatte seine letzte Partnerin kein Interesse an öffentlicher Aufmerksamkeit – ein Wunsch, den Tim respektierte. Auch nach dem Liebes-Aus bleibt der Reality-TV-Star seiner Linie treu und verrät nichts über die Gründe der Trennung. Bei einem Punkt wird er jedoch konkret: "Ich bin wieder Single und ja, ich bin sehr glücklich damit."

Dass Tim sein Liebesleben abseits der Kamera eher privat hält, ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Schon seine frühere Beziehung mit Melina Hoch, die ebenfalls aus der Reality-Welt stammt, hielt er weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Trotz der Bekanntheit aus Formaten wie Love Island gelang es den beiden, nur wenig über ihre Beziehung preiszugeben. Umso überraschender war daher der Einblick, als Tim kürzlich in einer Instagram-Story bestätigte, wieder solo zu sein. Mit seiner Aussage auf dem roten Teppich macht er nun deutlich, dass er nicht nur privat, sondern auch offiziell mit seiner Vergangenheit abgeschlossen hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / timkuehnel Tim Kühnel, März 2025

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Tim Kühnel, Teilnehmer von "Good Luck Guys"

Anzeige Anzeige

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Tim Kühnel