Edda Pilz hatte unheimliche Begegnung mit Hundebesitzerin

Ein unheimlicher Moment brachte Edda Pilz und ihre geliebte Hündin Elli kürzlich aus der Fassung. Die Reality-TV-Bekanntheit war wie gewohnt mit ihrer Vierbeinerin spazieren, als es zu einer verstörenden Begegnung mit einer anderen Hundebesitzerin kam. Zunächst sei alles entspannt gewesen, Elli habe eine andere Fellnase beschnüffelt. Doch dann kam alles anders. "Plötzlich kam die Besitzerin – groß, sehr maskulin wirkend, Kippe im Mund. Und reißt mir einfach die Leine aus der Hand", berichtet Edda erschüttert in ihrer Instagram-Story. Die fremde Frau behauptete, Hundetrainerin zu sein und belehrte Edda in englischer Sprache darüber, dass sie die Leine falsch halte.

Das größte Problem an der Sache: Elli ist schon immer extrem zurückhaltend und fremden Menschen gegenüber schüchtern. Sie reagierte also mit Angst und machte sich klein. Doch das war nicht alles. Die Hundebesitzerin wollte der Hundedame trotz Eddas Protests noch ein Leckerli geben. "Erstens: Ich will nicht, dass Fremde Elli füttern. Zweitens: Elli wollte überhaupt nicht. Die Frau hat's einfach null gecheckt", schreibt die Ex on the Beach-Bekanntheit wütend. Solche Vorfälle würden es ihrem Vierbeiner unmöglich machen, Vertrauen zu fremden Menschen aufzubauen. Dennoch zieht Edda nun in Erwägung, ein professionelles Hundetraining anzugehen, um Elli mehr Sicherheit zu geben.

Abseits der Tierwelt war zuletzt auch Eddas Privatleben Gegenstand vieler Spekulationen. Emotionale Worte und ein tränenreiches Foto auf Instagram sorgten vor wenigen Wochen für Aufsehen unter ihren Followern. "Manchmal überrollen uns die Gefühle und das ist menschlich. Wir müssen nicht immer stark sein", schrieb die ehemalige Reality Backpackers-Teilnehmerin. Einige Fans vermuteten daher, dass sich in ihrer Beziehung mit Micha Klotz etwas geändert haben könnte – und die beiden möglicherweise getrennte Wege gehen. Zudem fiel aufmerksamen Followern auf, dass sie einige gemeinsame Fotos mit dem Unternehmer gelöscht hat.

Instagram / edda.elisa Edda Pilz und ihre Hündin Elli, November 2024

Instagram / edda.elisa Edda Pilz und Elli, November 2024

Instagram / edda.elisa Micha und Edda im November 2024

