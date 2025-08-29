Familienurlaub: Oliver Pocher musste tief in Tasche greifen

Oliver Pocher (47) hat tief in die Tasche gegriffen, um seinen Kindern ein unvergessliches Erlebnis in den USA zu bieten. Zusammen mit insgesamt neun Personen, darunter seine fünf Kinder, verbrachte der Comedian einen luxuriösen Urlaub, bei dem kein Kostenpunkt ausgelassen wurde. Von den US Open über Helikopterflüge bis hin zu E-Bike-Touren – Oliver ließ keine Gelegenheit aus, um seinen Kindern Erinnerungen zu schaffen. Doch das Vergnügen hatte seinen Preis: Täglich wurde ein Tausender für Unterkunft und Grundkosten fällig, wie er im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" erklärte.

Trotz Tricks wie sparsamer Bestellungen in Restaurants häuften sich am Ende astronomische Summen an – allein ein Essen für fünf Personen bei den US Open schlug mit umgerechnet über 120 Euro zu Buche, während ein Abendessen in einem anderen Restaurant rund 512 Euro kostete. Während Oliver den Trip mit seinen Kindern genoss, befand sich seine Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (42) in Deutschland und besuchte die Hochzeit ihres Bruders. Zur Enttäuschung der Influencerin hatten die Kinder ihre Teilnahme an der Trauung abgesagt, um stattdessen mit Papa die USA zu bereisen.

Während Oliver mit den Kindern auf großer USA-Reise war, zeigte seine Ex Amira Aly (32) öffentlich, wie schwer ihr das Getrenntsein von ihren Söhnen fiel. In ihrem Podcast "Ice Macho Latte" erzählte die Moderatorin offen von ihren Emotionen: "Ich habe gestern wimmernd in Embryostellung im neuen Bett meines Sohnes gelegen und habe mir eine Stunde die Seele aus dem Leib geheult." Vor allem die Nächte vor der Abreise seien für sie eine große Belastung gewesen. Nun kann sie aber wieder aufatmen, denn Oliver und die Kids sind wieder sicher im trauten Umfeld gelandet.

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, 2024

Instagram / amirapocher Amira Aly, Moderatorin

