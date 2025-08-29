Furkan Akkaya kämpft mit Lisas harter Schwangerschaft

Das Influencer-Paar Lisa Marie Akkaya (24) und Furkan Akkaya (24), der aus der 1. Staffel von Too Hot to Handle: Germany bekannt ist, erwartet sein zweites Kind, doch die Schwangerschaft verläuft alles andere als problemlos. Mehrfach musste Lisa Marie in den vergangenen Monaten ins Krankenhaus, und zeitweise stand das Leben ihres ungeborenen Babys Xavi auf dem Spiel. Besonders belastend war für das Paar die räumliche Trennung, da Furkan in Dubai Geburtsvorbereitungen und Angelegenheiten rund um den Familienumzug sowie ihre Hunde organisieren musste. Jetzt, zurück bei seiner Familie in Deutschland, zeigt sich Furkan erleichtert: "Jetzt, wo ich wieder bei meiner kleinen Familie bin, geht es mir auch viel besser", erklärte er gegenüber Promiflash.

Die unruhigen Wochen hinterließen jedoch ihre Spuren bei dem Reality-TV-Star. Furkan gestand offen, wie schwer es ihm fiel, Lisa in dieser schwierigen Zeit nur aus der Ferne unterstützen zu können. "Es ist schwer, immer positiv zu bleiben, um stark für meine Frau zu sein, wenn man sich selber sorgt um sie und unseren ungeborenen Sohn", erzählte der 24-Jährige. Er betonte jedoch, wie sehr er und Lisa sich aufeinander verlassen können: "Aber wir sind das stärkste Team und werden alles gemeinsam durchstehen, egal was noch bevorsteht." Mit dieser Einstellung gibt er vor allem seiner Frau die nötige Rückendeckung, die sie jetzt braucht.

Lisa, die in den sozialen Medien dafür bekannt ist, ihre Follower offen an ihrem Leben teilhaben zu lassen, hatte sich kürzlich aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Sie erklärte, dass die psychische Belastung durch die Komplikationen in der Schwangerschaft für sie im Moment zu viel sei. Ihr Mann Furkan hat sie in dieser Entscheidung unterstützt, denn für die beiden steht fest: Die Familie hat oberste Priorität. Seit ihrer Hochzeit im Juni 2024 meistert das ehemalige Temptation Island V.I.P.-Paar jede Herausforderung gemeinsam und will auch diesmal zusammen stark bleiben, um die schwierigen Zeiten bald hinter sich lassen zu können.

Instagram / lisa.straube Realitystars Furkan und Lisa Marie Akkaya, Mai 2025

Instagram/ lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Influencerin, mit ihrem Sohn

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und Lisa Marie Straube