Julia Römmelt will unbedingt eine eigene Familie gründen

Julia Römmelt (31) hegt einen großen Lebenstraum: Sie möchte eine eigene Familie gründen. In ihrer Instagram-Story verrät die Reality-TV-Bekanntheit, dass der Wunsch zu heiraten und Kinder zu bekommen ganz oben auf ihrer Liste steht: "Ja, 100 Prozent! Das ist mein größtes Ziel im Leben. Ich liebe Kinder und wünsche mir nichts mehr, als eine eigene Familie zu haben und endlich anzukommen." Die Influencerin schwärmt: "Für mich gibt es nichts Größeres, als die Liebe von einem Kind zu spüren, und wenn ich daran denke, welche tiefe Liebe ich selbst zu meiner Mama habe, dann weiß ich: Genau das will ich auch erleben."

Trotz dieses großen Wunsches setzt sich Julia damit nicht unter Druck. "Es ist mein größtes Ziel im Leben, aber ich habe keine Eile. Ich glaube fest daran, dass der richtige Mensch kommt, wenn die Zeit stimmt. Und wenn es passiert, dann für immer", versichert die Social-Media-Persönlichkeit. Gleichzeitig betont sie ihren Wunsch, das Leben weiterhin zu genießen – sei es beim Reisen, Lachen oder bei neuen Erfahrungen, die sie sammeln möchte.

Dass Julia klare Vorstellungen von ihrer Zukunft hat, zeigt sich auch in ihren Ansprüchen an potenzielle Partner. Sie legt großen Wert darauf, dass Ehrlichkeit und Aufmerksamkeit für sie essenzielle Eigenschaften sind, wenn es um die Wahl ihres Traummanns geht. "Ich date nur noch Männer, die sich wirklich Zeit nehmen", ließ sie kürzlich wissen.

Julia Römmelt, Influencerin

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Juni 2025

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Playmate

