Nach Karim-Trennung: Anne Wünsche adoptiert Zwergspitz

Influencerin Anne Wünsche (34) hat nach der Trennung von ihrem Partner Karim El Kammouchi (36) ein neues Familienmitglied begrüßt. Rund anderthalb Wochen nach dem Liebes-Aus stellte die dreifache Mutter in ihrer Instagram-Story ihren neuen tierischen Begleiter vor: einen kleinen Zwergspitz, der auf den Namen Princess hört. In einem kurzen Boomerang, den Anne mit ihren Fans teilte, schmuste sie liebevoll mit der Hündin.

Das kleine Zwergspitz-Weibchen ist etwa ein Jahr alt und versteht sich offenbar bestens mit Annes Familie. Princess ist nun bereits das dritte Haustier im Haushalt der Influencerin und scheint sich schnell eingelebt zu haben. "Gott, bist du süß", sagte Anne in einer weiteren Instagram-Story über ihr neues Familienmitglied. Schon kurze Zeit nach der Adoption teilte sie mehrere Videos der Hündin.

Anne Wünsche gewährt ihren Fans regelmäßig einen Einblick in ihr Leben als dreifache Mama und Hundebesitzerin. Trotz der Trennung von Karim zeigt sie sich kämpferisch und positiv. Der tierische Nachwuchs dürfte nicht nur etwas Abwechslung in den Alltag bringen, sondern auch ein neues Kapitel in Annes Leben aufschlagen. Fans dürfen also gespannt sein, wie der kleine Zwergspitz künftig ihren Alltag bereichern wird.

Instagram / anne_wünsche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / annewuensche.offiziell Anne Wünsche und ihr neuer Hund Princess

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Hund Koko