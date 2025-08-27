Anne Wünsche verrät, warum sie sich von Karim getrennt hat

Anne Wünsche (34) sorgt mit einem emotionalen TikTok-Video für Aufsehen. Erst kürzlich hatte sich die dreifache Mutter von ihrem Partner Karim El Kammouchi (36) getrennt, nun sprach sie offen über ihre Sehnsüchte und Vorstellungen von einer glücklichen Beziehung. "Ich bin sowas von bereit, geliebt zu werden. Ich bin bereit, mich wertvoll zu fühlen und auch mal vermisst zu werden", erklärte die Social-Media-Persönlichkeit ihren Followern. Dabei ließ sie durchblicken, welche Eigenschaften sie sich bei einem zukünftigen Partner wünscht: Liebe, Wertschätzung und Zuneigung – auch für ihre Kinder.

Dinge wie getrennte Kühlschränke oder Kritik an ihrem Selbstbewusstsein seien für sie keine Option mehr. "Ich möchte nicht das Gefühl haben, zu Hause nicht gut genug zu sein", betonte sie und ergänzte in Bezug auf ihre drei Kids: "Ich bin bereit, einen Mann an meiner Seite zu haben, der auch mal meinen Kindern sagen kann: 'Hey, ich hab dich lieb', oder sie mal einfach nur in den Arm nehmen kann." Schnell wurde spekuliert, ob Anne möglicherweise direkt auf Karim anspielte – was die Influencerin kurz darauf in einem weiteren Video bestätigte. "Ich wollte mit diesem Video einfach nur klarmachen, wieso ich entschieden habe, diese Beziehung zu beenden", betonte Anne.

Die Trennung hatte die Social-Media-Persönlichkeit vor rund anderthalb Wochen mit einem kurzen Instagram-Video öffentlich gemacht. Dort erklärte sie knapp: "Ich bin wieder Single! Zusammen nach Barcelona – getrennt zurück." Gleichzeitig kündigte sie an, sich vorerst zurückzuziehen und schrieb zu dem Post: "Bin jetzt erst mal offline". Ein gebrochenes Herz als Emoji unterstrich, wie sehr sie die Situation belastete. Zu den Gründen für die Trennung wollte sie damals allerdings noch nichts sagen.

