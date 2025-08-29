Nach Verlobung: Taylor und Travis suchen gemeinsames Zuhause

Die Superstars Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) haben große Pläne für ihre gemeinsame Zukunft. Nachdem die beiden ihre Verlobung mit romantischen Fotos auf Instagram bekanntgegeben haben, berichtete Us Weekly nun, dass sie auf der Suche nach einem gemeinsamen Zuhause für ihre zukünftige Familie sind. Laut einem Insider schauen sich die Sängerin und der Footballspieler derzeit an verschiedenen Orten in den USA um.

Taylor stammt ursprünglich aus West Reading, in der Nähe von Philadelphia, während Travis in Westlake, einem Vorort von Cleveland in Ohio, aufwuchs. Momentan lebt er in Leawood, Kansas, da sich dort der Hauptsitz der Kansas City Chiefs befindet, für die er spielt. Seine Liebste besitzt bereits Häuser in verschiedenen Teilen der USA. Die Quelle erklärte dem Portal weiter: "Sie sind sich nicht hundertprozentig sicher, wo sie Wurzeln schlagen werden, deshalb haben sie sich umgesehen."

Das Paar, das seit zwei Jahren zusammen ist, hat mit seinen Verlobungsnews eine Welle der Begeisterung losgelöst. Nicht nur enge Freunde und die Familie der beiden, sondern auch Fans weltweit freuen sich über die Verlobung. Zu den prominenten Gratulanten gehörten beispielsweise die britischen Royals, so vor allem Prinz William (43), oder auch US-Präsident Donald Trump (79).

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / killatrav Travis Kelce und Taylor Swift, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce im Januar 2024