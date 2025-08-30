Darum will Sophie Turner Großbritannien nie mehr verlassen

Sophie Turner (29) hat entschieden: Großbritannien ist und bleibt ihr Zuhause. Die Schauspielerin kehrte nach ihrer Scheidung von Joe Jonas (36), mit dem sie vier Jahre verheiratet war, im Jahr 2023 nach London zurück und möchte dort nicht mehr weg. "Ich fühle mich hier einfach so zu Hause, ich möchte nie wieder umziehen," erklärte Sophie gegenüber Flaunt. Besonders Freunde und Familie hätten ihr in den letzten Jahren gefehlt. Zurück in ihrer Heimat habe sie eine große Wertschätzung für die Nähe zu ihren Liebsten gewonnen.

Die Trennung von Joe war eine turbulente Zeit für beide Parteien. Nach einer hitzigen Auseinandersetzung über das Sorgerecht für ihre zwei gemeinsamen Töchter Willa und Delphine konnten die beiden schließlich in moderierten Verhandlungen eine Einigung erzielen. Sophie beschrieb, wie das Muttersein ihre Perspektive auf das Leben, aber auch auf ihre Karriere verändert hat. "Mutter zu sein, hat mich mehr beeinflusst, als ich in Worte fassen kann", erklärte sie. Joe hingegen ließ im Zuge dessen durchblicken, wie schwierig und einschüchternd es für ihn war, nach der Trennung wieder mit der Idee des Datings anzufangen. Über diese Zeit schrieb er sogar den Song "Only Love".

Für Sophie scheint die neue Lebensphase in London von innerer Ruhe geprägt zu sein. An gemeinsamen Tagen mit den Töchtern hatte sie immer wieder versucht, im Beisein von Joe und seiner Familie eine Balance zu finden. Bereits in der Vergangenheit waren die beiden bei besonderen Anlässen als Eltern präsent, hielten jedoch emotionalen Abstand. Während Joe sich in seinen Songs immer wieder mit seinem Neustart auseinandersetzt, genießt Sophie die Rückkehr zu ihren Wurzeln und ihr Leben in England, das sie als ihre wahre Heimat bezeichnet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sophie Turner bei der Vanity Fair Oscar Party in Kalifornien

Anzeige Anzeige

Backgrid / ActionPress Sophie Turner und Joe Jonas mit ihrer Tochter Willa

Anzeige Anzeige

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin