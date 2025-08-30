Das hat Prinzessin Diana mit dem Epstein-Skandal zu tun

Ghislaine Maxwell (63) hat im Zusammenhang mit dem Skandal um Jeffrey Epstein (†66) brisante Behauptungen über Prinzessin Diana (†36) aufgestellt. Laut der einstigen Vertrauten des mittlerweile verstorbenen US-Finanziers soll Diana mit Jeffrey bekannt gemacht worden sein. Wie sie in Tonbandaufnahmen erzählt, die vom US-Justizministerium auf Social-Media-Plattformen wie X veröffentlicht wurden, habe das Treffen in den frühen 1990er-Jahren bei einer Veranstaltung stattgefunden, die von Dianas enger Freundin Rosa Monckton organisiert wurde. Ghislaine, die derzeit eine 20-jährige Haftstrafe verbüßt, äußerte in einem Gespräch mit dem stellvertretenden Generalstaatsanwalt Todd Blanche, dass es sein könnte, Diana sei "als eine Art Date" für Jeffrey arrangiert worden. Sie betonte jedoch, keine näheren Details über die genaue Art der Begegnung zu kennen.

Während des Gesprächs, dessen Inhalte durch kürzlich veröffentlichte Protokolle bekannt wurden, bestritt Ghislaine auch Gerüchte über ihre Rolle bei der Einführung von Prinz Andrew (65) in den Kreis um Jeffrey. Sie wies Vorwürfe, die Prinz Andrew mit dem Opfer Virginia Giuffre in Verbindung bringen, entschieden zurück. Angeblich habe Sarah Ferguson (65), die Ex-Frau von Andrew, die Verbindung zwischen ihm und Jeffrey hergestellt. Ghislaine behauptet zudem, dass ein berühmtes Foto, welches Andrew, Virginia und sie gemeinsam zeigen soll, gefälscht sei. Auch bezeichnete sie die Details des mutmaßlichen Missbrauchs, der in ihrem Haus stattgefunden haben soll, als "Müll" und physisch unmöglich.

Ghislaine hatte bereits früher spekuliert, dass Jeffreys Tod im Gefängnis kein Suizid gewesen sein könnte, sondern ein möglicher Mord. Sie bleibt auch in anderen Aussagen um den Fall eine kontroverse Figur, da ihre eigene Rolle als Komplizin ein dunkles Kapitel in der Geschichte aufschlägt. Jeffrey, mit dem Ghislaine viele Jahre eng verbunden war, wurde 2019 tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden, während er auf seinen Prozess wegen sexuellen Missbrauchs wartete. Die neu aufgetauchten Aussagen von Ghislaine werfen zusätzliche Fragen auf – sowohl zu Dianas mutmaßlicher Verbindung zu Epstein als auch zu den Vorwürfen um Prinz Andrew.

Collage: ZUMA Press Wire / Zuma Press, Getty Images Collage: Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell und Prinzessin Diana

Prinzessin Diana, Rosa Monckton und ihre Tochter Domenica

ActionPress / CapitalPictures Jeffrey Epstein im Jahr 2019

