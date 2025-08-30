Die Verlobte von Matty Healy schießt gegen Taylor Swift

Die Fans von Taylor Swift (35) sind außer sich, nachdem Gabbriette Bechtel, die Verlobte von Taylors Ex Matty Healy (36), einen Beitrag kommentiert hatte, der die Sängerin und ihr neues Album ins Lächerliche zog. In dem inzwischen gelöschten Video verspottete die Erstellerin Taylors noch unveröffentlichtes Werk "The Life of a Showgirl". Gabbriette kommentierte das Ganze mit den Worten: "Babe, bitte nimm 'Actually Romantic' [ein Song des neuen Albums] auf, bitte."

Doch der bissige Kommentar rief den Unmut der Swifties hervor, die Gabbriette prompt vorwarfen, viel zu sehr auf die Vergangenheit ihres Partners fixiert zu sein. "Wie besessen kann man von der Ex seines Verlobten bitte sein?", fragte ein User. Ein anderer schoss zurück: "Hat diese Frau wirklich nichts Besseres zu tun, als ihrem 'Drama' mit Taylor nachzugehen? Vielleicht eine Hochzeit zu planen?" Taylor selbst dürfte der Wirbel kaum tangieren, denn die Sängerin verkündete erst kürzlich ihre Verlobung mit Footballstar Travis Kelce (35) nach zwei gemeinsamen Jahren. Für sie scheint die Zeit mit ihrem Ex Matty längst abgeschlossen zu sein, auch wenn ihr Album "The Tortured Poets Department" von Fans als musikalischer Rundumschlag gegen die gescheiterte Beziehung interpretiert wird. Songs wie "Fresh Out the Slammer" und "I Can Fix Him" sollen angeblich von Matty handeln, obwohl Taylor diese Spekulationen nie bestätigte.

Gabbriette ist nicht die einzige Frau in Mattys Leben, die ein Problem mit Taylor zu haben scheint. Auch seine Mutter schoss in den vergangenen Monaten gegen die Sängerin. "Ihre Schwiegermutter zu sein, ist eine Rolle, die ich gerne verloren habe", meinte Denise Welch zu Gast in der Sendung "Watch What Happens Live" und ergänzte: "Man darf überhaupt nichts sagen, und dann schreibt sie ein ganzes Album darüber."

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / gabbriette, Getty Images Collage: Gabbriette Bechtel und Taylor Swift

Anzeige Anzeige

Getty Images Matty Healy, Sänger

Anzeige Anzeige

Eamonn M. McCormack/ Getty Images Europe Denise Welch bei den Rainbow Honours 2023 im Natural History Museum, May 2023 in London