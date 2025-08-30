Herzogin Meghan verrät, wann sie sich in Harry verliebte

Seit ein paar Tagen ist auf Netflix die zweite Staffel von "With Love, Meghan". Während Herzogin Meghan (44) hauptsächlich beim Kochen und Basteln mit prominenten Bekannten zu sehen ist, plaudert sie hin und wieder auch private Details aus. In einer Episode hakt der Promi-Designer Tan France (42) nach, ob die gebürtige US-Amerikanerin zu Beginn ihrer Beziehung zu Prinz Harry (40) einen Moment hatte, in dem sie sich ihrer Gefühle bewusst wurde. "Ja, das war bei unserem dritten Date", erzählt Meghan offen. Dass sie sich ernsthaft verliebt habe, habe sie dann bei einem gemeinsamen Trip nach Botswana gemerkt: "[Wir haben] fünf Tage lang zusammen gezeltet. Man lernt jemanden wirklich kennen, wenn man zusammen in einem kleinen Zelt sitzt und fragt: 'Was ist da draußen vor dem Zelt? Das war ein Elefant. Sind wir in Sicherheit? Ja, wir sind in Sicherheit. Okay.'"

Harry sei aber der Erste gewesen, der die drei magischen Worte "Ich liebe dich" sagte. Als Tan begeistert feststellte, dass Meghan bei der Geschichte ein wenig rot wurde, hakte er das Thema ab und die 44-Jährige ging nicht weiter ins Detail. Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass Meghan in der Show kleine Einblicke in ihr Leben mit dem jüngeren Sohn von König Charles (76) gibt. Als der Koch José Andrés zu Gast war, richteten die beiden Hummer an. Dabei verriet sie: "Weißt du, wer keinen Hummer mag? Mein Mann." Der Küchenchef schien das lustig zu finden und entgegnete augenzwinkernd: "Und du hast ihn trotzdem geheiratet?"

Solche Details aus dem Leben von Harry und Meghan sind eigentlich eher eine Seltenheit. Seit die beiden sich aus ihrem royalen Leben in Großbritannien zurückgezogen haben, leben sie sehr privat in Kalifornien. Das Interesse der Öffentlichkeit riss aber nicht ab. Dank diverser Projekte wie die Netflix-Doku "Harry & Meghan" blieb das Paar im Gespräch. Anders als die übrigen Mitglieder der Königsfamilie bleibt es bei Harry und Meghan aber bei kleinen Erzählungen – ihr Leben in Montecito zeigen sie sonst so gut wie gar nicht in der Öffentlichkeit und auch die beiden Kinder Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) werden aus dem Rampenlicht herausgehalten.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Invictus Games 2025

Netflix Tan France und Herzogin Meghan in ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan", 2025

Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry, Februar 2025