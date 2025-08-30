Karina Wagner verrät: Ihre Schwangerschaft war geplant

Karina Wagner (29) und Steffen Vogeno freuen sich auf ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Erst vor wenigen Tagen teilte das Reality-TV-Paar diese schönen Neuigkeiten mit seinen Followern. Auf Instagram verriet Karina jetzt, dass die Schwangerschaft geplant war und erklärte, dass es aufgrund ihrer Endometriose möglicherweise schwierig hätte werden können, auf natürlichem Wege schwanger zu werden. "Wir hatten beide den Wunsch und haben uns keinen Druck gemacht, und dann ist es passiert", schreibt sie. Mittlerweile ist die Make Love, Fake Love-Bekanntheit im vierten Monat.

Weiter klärte Karina eine ganz besondere Frage aus ihrer Community: Kam der romantische Heiratsantrag im Mai bereits mit dem Wissen um die Schwangerschaft? Die Antwort lautet: Nein. Das Paar wusste damals noch nichts von ihrem Glück. Karina erklärte, dass sie den Antrag nachträglich verkündet hatten, damit sie den besonderen Moment in Ruhe mit ihren Liebsten genießen konnten.

Vor zwei Jahren lernten sich Karina und Steffen bei Bachelor in Paradise kennen. Dort verliebte sich Steffen zunächst in die Kandidatin Tami Nehrbass (32). Die Wege von Steffen und Karina kreuzten sich aber noch mal und dieses Mal sollte es funken. Im März dieses Jahres machten die beiden ihre Beziehung publik. "Ich glaube, ich habe ihm einfach mal wieder geschrieben, auf eine Story. Und dann fing es an, dass man sich wieder ausgetauscht hat, telefoniert hat, dann kam das erste Treffen, das zweite, das dritte. Und dann ging alles relativ schnell", verriet Karina auf dem YouTube-Kanal von RTL+.

Anzeige Anzeige

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / valentinakarina Karina Wagner und Steffen Vogeno, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / valentinakarina Karina Wagner erwartet ihr erstes Baby, August 2025

Anzeige