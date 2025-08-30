Tanja Tischewitsch hatte "The Summit"-Briefing nicht gelesen

Tanja Tischewitsch (36) hatte vor ihrer Teilnahme bei "The Summit" keinen blassen Schimmer, worauf sie sich einließ. Das gestand die Reality-TV-Bekanntheit jetzt im Interview mit Promiflash: "Mein Management hat einfach nur gesagt, es wird eine lustige Show, man kann eine Million Euro gewinnen." Begeistert von der Aussicht auf das ungewöhnlich hohe Preisgeld, sagte sie zu – offenbar ohne das Briefing komplett zu lesen oder sich gar Gedanken zum Shownamen "The Summit" (dt.: Der Gipfel) zu machen. Vor Ort kam dann das böse Erwachen: Tanja erkannte, dass sie sich mit Unterschreiben des Vertrags für eine echte Bergexpedition angemeldet hatte.

Eigentlich hatte Tanja sich das Ganze als Luxusurlaub vorgestellt. Sie malte sich traumhafte Strände, durchtrainierte Surferboys und ausgelassene Partys in einer schicken Villa aus – ähnlich wie in anderen Realityshows, in denen sie mitwirkte. "Ich habe eher gedacht, das wird so wie Kampf der Realitystars, wir haben eine coole Villa am Strand und müssen ab und zu ein paar Spiele spielen", verriet sie im Interview. Als sie schließlich erfuhr, dass sie im Rahmen der Show tatsächlich einen Berg besteigen muss, war der Schock groß.

Tanja ist bekannt für ihre offene, humorvolle Art und nimmt die Sache letztlich mit Humor. Ihren Durchbruch hatte die gebürtige Hannoveranerin in der Castingshow Deutschland sucht den Superstar, danach folgten diverse TV-Auftritte, unter anderem im Dschungelcamp. Privat genießt Tanja ihr Leben als alleinerziehende Mutter eines Sohnes. Doch auch dieser turbulente Alltag hindert sie nicht daran, mit ihrer charmanten Persönlichkeit und ihrer Energie immer wieder neue Abenteuer zu suchen – auch wenn diese sie manchmal völlig unerwartet auf hohe Gipfel führen.

