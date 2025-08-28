"The Summit": Auch Tanja Tischewitsch kämpft um eine Million

Tanja Tischewitsch (36) hegt große Hoffnungen, bei der spannenden neuen Reality-Show "The Summit" in luftiger Höhe ganz oben zu stehen – und zwar nicht nur sprichwörtlich. Der ehemalige Reality-TV-Star nimmt an dem Survival-Format teil, bei dem es für denjenigen, der es bis zum Gipfel schafft, eine Million Euro zu gewinnen gibt. Im Gespräch mit Promiflash plauderte Tanja, die dieses Jahr obendrein ihr "Alles was zählt"-Comeback feiern durfte, aus, was sie zu ihrem Entschluss bewogen hat: "Ich habe nicht lange überlegt, ich habe nur eine Million Euro gehört und dachte: Okay, ich bin dabei. Neuseeland, ich komme."

Das Konzept von "The Summit" klingt einfach, ist aber eine echte Herausforderung: Die prominenten Kandidaten wie Serkan Yavuz (32), Emmy Russ (26) und Cecilia Asoro (29) müssen nicht nur ihre Fitness beweisen, sondern auch strategische Entscheidungen treffen, um bis ganz nach oben zu gelangen. Dabei liegt jedoch auch der Reiz des Formats, denn nicht jeder, der startet, kann auch bis zum Ende durchhalten. Für Tanja dürfte Neuseeland als Schauplatz der Sendung ebenfalls ein großer Anreiz gewesen sein, schließlich ist die atemberaubende Landschaft ein Traum für Abenteuerlustige. Ob ihr der Weg an die Spitze gelingt? Ihre Fangemeinde drückt ihr jedenfalls die Daumen.

Bekannt wurde Tanja im Jahr 2014 durch ihre Teilnahme an der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS). Mit ihren Auftritten in Reality-TV-Formaten wie dem Dschungelcamp, Promi Big Brother oder The 50 begeistert sie seither Fans wegen ihrer oft tollpatschigen und charmanten Art. Neben ihrer TV-Karriere ist sie auch Mutter und meistert den Balanceakt zwischen Showbusiness und Familienleben. Mit ihrer ehrlichen und humorvollen Art konnte sie sich in der Vergangenheit immer wieder in die Herzen des Publikums spielen. Ihr neues Ziel ist klar: die Million und das Gipfelglück in Neuseeland.

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios Tanja Tischewitsch, "The Summit"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios Serkan Yavuz, Teilnehmer bei "The Summit"

Anzeige Anzeige

Getty Images Tanja Tischewitsch, Realitystar