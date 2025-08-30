Versucht Kim Virginia derzeit, nochmal schwanger zu werden?

Kim Virginia Hartung (30) sorgt erneut für Schlagzeilen. Auf Instagram gab die Influencerin kürzlich Einblicke in ihre aktuellen Pläne in Sachen Familiengründung. Auf die Frage eines Fans, ob sie sich vorstellen könne, nochmal schwanger zu werden, antwortete Kim ohne zu zögern: "Definitiv! Zu dem Thema passiert gerade viel." An ihrem großen Wunsch vom eigenen Nachwuchs hält sie demnach fest. Anfang des Jahres machte sie ihre Schwangerschaft öffentlich und berichtete einige Monate später von einer tragischen Stillgeburt.

Doch die Social-Media-Bekanntheit scheint aus der vergangenen Erfahrung auch Lehren gezogen zu haben. Zwar lässt sie ihre Fans nicht ganz außen vor, doch ihre Offenheit hat Grenzen. In ihrer Story erklärte sie, dass sie sich unsicher sei, ob sie in Zukunft wieder so viel von ihrer Kinderwunschreise auf Social Media teilen werde. "Momentan fühle ich mich wohler, alles privat zu halten", schrieb Kim. Der Realitystar erlitt besonders in den letzten Monaten harte Kritik und Zweifler, die ihre Angaben infrage stellten – sowohl ihre Schwangerschaft an sich als auch die tragischen Details der Stillgeburt. Ob Kim sich deshalb nun für mehr Privatsphäre entschieden hat, verriet sie nicht.

Vor wenigen Tagen sorgte Michelle Monballijn für neuen Zündstoff, als sie sich auf Social Media von Kim distanzierte. In einer Story wurde die Schauspielerin deutlich: "Mittlerweile glaube ich, dass sie über Leichen geht, nur um erfolgreich zu sein." Michelle zeigte sich tief enttäuscht und berichtete, Kim und ihr Lebensgefährte hätten ihr und anderen plötzlich in den sozialen Netzwerken entfolgt, ohne dass es zuvor Streit gegeben habe. Sie schrieb weiter, dass Kim ihr gegenüber "merkwürdig" geworden sei und dass sie es bereue, ihr nach gemeinsamen TV-Auftritten überhaupt beigestanden zu haben.

IMAGO / Future Image Kim Virginia Hartung, Januar 2024

Getty Images Kim Virginia Hartung, 2024

AEDT / ActionPress Michelle Monballijn, Schauspielerin