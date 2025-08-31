Alle Infos: Das ist zur neuen Staffel "7 vs. Wild" bekannt

Ab Oktober wird die fünfte Staffel der Survival-Show 7 vs. Wild die Zuschauer erneut in ihren Bann ziehen. Die neuen Folgen spielen im Amazonasgebiet in Kolumbien und starten am 7. Oktober auf Prime Video. Ab dem 20. Oktober können Fans die Episoden auch auf YouTube verfolgen. In der diesjährigen Staffel kämpfen laut watson sieben Teilnehmer, darunter bekannte Gesichter wie die Moderatorin Jeannine Michaelsen (43) und die Content-Creatorin Fibii, ums nackte Überleben. Mit an Bord sind auch die Survival-Experten Joe Vogel und David Leichtle, die mit ihrem Fachwissen für zusätzliche Spannung sorgen dürften.

Die sechzehn geplanten Hauptfolgen sowie exklusive Behind-the-Scenes-Highlights versprechen den wohl größten Nervenkitzel der bisherigen Staffeln. Erstmals wird Schöpfer Fritz Meinecke (36) nicht dabei sein – ein Umbruch, der die Dynamik der Show maßgeblich verändern könnte. Besonderes Augenmerk liegt dieses Jahr auf dem Drehort im kolumbianischen Dschungel, der mit seinen extremen Bedingungen als bisher gefährlichster Schauplatz der Serie gilt. Neben dem Survival-Aspekt steht der Unterhaltungswert im Fokus: Influencer Kris Grippo und YouTuber AviveHD sollen mit ihrem Humor für gute Stimmung während der Herausforderungen sorgen.

Die außergewöhnliche Kulisse im Herzen von Kolumbien wird kaum einer der Teilnehmer jemals zuvor betreten haben. Mit Leticia, der kleinen Stadt am Amazonas und Produktionsbasis der Show, wurde ein Ort gewählt, der eine unvergleichliche Nähe zur unberührten Natur bietet. Gleichzeitig sind die Teilnehmer hier auf viel Gefahr eingestellt: tropische Regenfälle, unbekannte Tiere und die völlige Isolation von der Außenwelt stellen das Überlebensvermögen aller Beteiligten auf die Probe. Die Fans dürfen sich auf packende Geschichten und hoffentlich triumphierende Erlebnisse unter extremsten Bedingungen freuen.

7 vs. Wild, Prime Video DE Die Teilnehmer von "7 vs. Wild" Staffel 5

Imago Jeannine Michaelsen in Berlin, Februar 2025

YouTube / Fritz Meinecke - Live "7 vs. Wild"-Gründer Fritz Meinecke, Johannes Hovekamp und Maximilian Kovacs

