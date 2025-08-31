Deshalb verschwand Gigi Birofio bei Mike und Leylas Hochzeit

Mike Heiter (33) und Leyla Heiter (29) haben "Ja" gesagt und ihre Liebe bei einer traumhaften Feier an der Amalfiküste in Salerno gekrönt. Das Reality-TV-Paar lud Familie und Freunde zu ihrer Hochzeit ein, die bis in die frühen Morgenstunden gefeiert wurde. Unter den Gästen war auch Mikes sehr guter Freund Gigi Birofio (26), der gemeinsam mit seiner Freundin Vicky für einen besonderen Moment sorgte: Zwischen Vorspeise und Hauptgang zogen sich die beiden zurück. Auf Nachfragen von Bild antwortete Gigi schlagfertig: "Quickie! Muss sein."

Eine Überraschung wird Gigi und Vickys kleiner Ausflug für viele aber nicht gewesen sein. Der aus Italien stammende Realitystar machte nämlich schon zuvor eine große Ankündigung, als er verkündete: "Wir machen heute noch einen Amalfi-Gigi." Im Mittelpunkt des Abends standen aber natürlich aber nicht Gigi, Vicky und ihre eventuelle Familienplanung, sondern das Brautpaar Leyla und Mike. Über seinen besten Kumpel spricht der Stuttgarter an dessen Ehrentag auch nur in den höchsten Tönen. "Mike ist einer der bodenständigsten Männer, die ich kenne. Ich wünsche ihm und Leyla ganz viel Liebe und Glück. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, dem ich das so sehr wünsche wie Mike", schwärmte der 26-Jährige.

Zwischen all dem Trubel gab es auch emotionale Highlights. Mike und Leylas Hochzeitstanz, der kurz vor 1 Uhr stattfand, rührte viele Gäste zu Tränen. Leyla, die zugab, sehr nervös zu sein, überzeugte dennoch an der Seite ihres Mannes auf der Tanzfläche. Gigi zeigte sich währenddessen gewohnt charmant und witzelnd: Auf die Frage, ob Mike und Leyla bald Eltern werden, meinte er, sie sollten ihren Nachwuchs nach ihm benennen – "Gigi" für einen Sohn oder "Gigiolina" für eine Tochter. Leyla kommentierte diese Idee schlicht mit einem lachenden Kopfschütteln.

Anzeige Anzeige

IMAGO / STAR-MEDIA Gigi Birofio, Realitystar

Anzeige Anzeige

IMAGO / STAR-MEDIA Gigi Birofio, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / gigibirofio Vicky und Gigi auf der Hochzeit von Leyla und Mike Heiter, August 2025