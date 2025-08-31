Fler rudert nach hartem Diss gegen Shirin David zurück

Es scheint, als habe sich die Beziehung zwischen Shirin David (30) und Fler (43) in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Während einer Instagram-Fragerunde ließ der Rapper im Jahr 2021 seinem Frust über die Sängerin freien Lauf und beleidigte sie aufs Schärfste. Anlass war eine Textzeile aus Shirins Song "NDA's" mit Musiker Shindy (36). Darin rappt sie, dass sie nicht die "Bae" eines Jungen sei – ein Seitenhieb, der von vielen als bewusster Diss gegen Fler interpretiert wurde, der in der Vergangenheit den Track "Shirinbae" veröffentlicht hatte. Für den Berliner Musiker, der sich von ihr verraten fühlte, reichte dies offenbar aus, um deutliche Worte zu finden.

Anfang des Jahres spottete der Rapper außerdem über Shirins Bisexualität. Nun aber ruderte Fler zurück und fand versöhnlichere Worte. In einem Interview mit Hiphop.de beschrieb er Shirin als "fleißig, talentiert, hübsch und ambitioniert" und fügte hinzu: "Welche Frau ist schöner als Shirin David? Keine." Ob diese Äußerung ein ernst gemeintes Kompliment oder ein geschickter PR-Schachzug ist, bleibt unklar. Von den früheren Streitereien scheint in Flers jüngsten Kommentaren jedoch keine Spur mehr.

Shirin wurde in den letzten Jahren nicht nur für ihre Musik, sondern auch für ihren geschickten Umgang mit Social Media bekannt. Mit einer riesigen Fangemeinde und millionenfachen Klicks auf ihre Videos hat sie sich fest in der deutschen Musikszene etabliert. Ihre Selbstinszenierung hatte in der Vergangenheit nicht nur zu Lob, sondern auch immer wieder zu kritischen Stimmen geführt. Es bleibt spannend abzuwarten, ob die jüngste Lobeshymne von Fler zu einer langfristigen Versöhnung führt.

Collage: Getty Images, Instagram / fler Collage: Shirin David und Fler

Instagram / fler Fler, Rapper

Instagram / shirindavid Shirin David, Rapperin